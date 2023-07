A- A+

SANTA CRUZ Treinador Evaristo Piza, do Santa Cruz, cita preocupação com hiato no calendário Santa Cruz sofreu gol aos sete minutos de jogo, após erro da zaga

Correndo risco de não ter calendário a cumprir na próxima temporada, o Santa Cruz agora precisa torcer para que o Retrô conquiste o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro para herdar a vaga da Fênix na Série D de 2024. Essa é a consequência da eliminação coral deste domingo (23), diante do Iguatu. Essa preocupação com a lacuna na agenda de compromissos foi destacada pelo treinador Evaristo Piza.

Na entrevista coletiva após a derrota, o técnico lamentou um clube com “a potência do Santa Cruz” de fora da competição nacional e relembrou chances desperdiçadas pelo grupo no Campeonato Pernambucano, antes da sua chegada ao comando.

“Eu vejo isso com tristeza. Não cabe, numa linha de pensamento, ver uma potência como o Santa Cruz, de fora. Alguns objetivos não foram alcançados no estadual, que acarretaram nisso. Tinha a possibilidade do acesso, mas infelizmente não foi alcançado e resulta nesse hiato, caso o Retrô não tenha o acesso”, disse.

Veja também

Futebol Fernando Marchiori lamenta falta de eficiência, mas valoriza permanência no G8