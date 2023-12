A- A+

Copa do Mundo 'Treinador furioso': vídeo de bronca de Scaloni no intervalo na final da Copa viraliza; assista Técnico da Argentina cobrou postura dos jogadores antes de retomada do confronto com a França

Ao falar sobre a posição de Lionel Scaloni como líder, todos entenderam que uma das maiores virtudes do técnico da seleção argentina era a persuasão. Um ano após a celebração da coroação no Catar, surgiram imagens inéditas do que aconteceu no intervalo entre Argentina e França, na final da Copa do Mundo, no estádio Lusail. Um DT furioso: as imagens mostram como Scaloni se impôs nos momentos decisivos.

Nas últimas horas, um recorte de Campeones começou a viralizar nas redes sociais. Lá você pode ver Scaloni muito irritado mesmo com o time vencendo por 2x0 quando foi para o intervalo do duelo histórico contra a França. O treinador "explode" na hora de sair do vestiário.

La CALENTURA de Lionel Scaloni en el entretiempo de la Final del Mundo. pic.twitter.com/FglCy6LEyE — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 20, 2023

