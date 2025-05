A- A+

Sport Com "pressa" para ter novo treinador, Sport tem de oito a dez nomes no radar

Após o anúncio da demissão do técnico Pepa, no último sábado (3), logo depois da derrota para o Fluminense, no Maracanã, a diretoria do Sport tem se movimentado para arrumar um substituto para o português. A ideia da cúpula de futebol é que o próximo comandante seja anunciado ainda nesta semana.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o presidente Yuri Romão salientou que o domingo (4) foi de mapear os nomes de interesse da diretoria. Sem margem para erros, entre oito e dez técnicos estão no radar e, segundo o mandatário, os primeiros contatos já foram feitos.

"Ontem de tarde já começamos a fazer os primeiros contatos. Temos de oito a dez nomes e agora vamos fazer um funil. Temos pressa, sim, mas dentro de uma serenidade, tranquilidade, para não errarmos. Não temos mais espaço para errar. Esperamos anunciar um novo nome até o final desta semana", falou o dirigente.

Ainda de acordo com Yuri Romão, o próximo treinador deve ter um perfil parecido com o do elenco montado para esta temporada. "Mapeamos isso. Tem que ter o perfil do estilo de jogo que gostamos. Não adianta trazer um técnico que não se adeque ao elenco que temos", salientou.

Enquanto segue na busca por um novo treinador, o Sport tem reapresentação marcada para esta terça-feira (6), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. A expectativa é que o elenco seja comandado pelo auxiliar César Lucena.

