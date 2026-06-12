Treinador sul-africano na Copa questiona expulsão e critica Wilton Pereira Sampaio: "Exagerada"

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O belga Hugo Broos, técnico da África do Sul, criticou a atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na derrota por 2 a 0 para o México, na abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O treinador considerou exagerada a expulsão do atacante Themba Zwane, aos 39 minutos do segundo tempo.





Zwane foi o segundo atleta sul-africano expulso na partida. Aos 39 minutos do segundo tempo, Wilton Pereira Sampaio recorreu ao VAR para revisar uma agressão do atacante sobre Roberto Alvarado Após analisar o lance no monitor, o árbitro aplicou o cartão vermelho ao jogador africano. Naquele momento, o México já vencia por 2 a 0.



Antes, o meia Sphephelo Sithole havia sido expulso aos cinco minutos da etapa final por interromper um contra-ataque mexicano Nos acréscimos, o zagueiro César Montes, do México, também recebeu cartão vermelho após cometer falta durante uma cobertura defensiva.



"Não é legal ter dois jogadores levando cartão vermelho no primeiro jogo da Copa. O primeiro cartão dá para entender, mas o segundo aconteceu após um bloqueio do jogador mexicano sobre o meu atleta. Foi a decisão do árbitro, mas uma decisão exagerada, e devemos aceitá-la", comentou Broos.

Wilton Pereira deixou o Mundial a apenas uma expulsão de igualar o total registrado nas Copas de 2018 e 2022. Foto: YURI CORTEZ / AFP





Ao distribuir três cartões vermelhos, recorde em jogos inaugurais do torneio, o árbitro deixou o Mundial a apenas uma expulsão de igualar o total registrado nas Copas de 2018 e 2022, que somaram apenas quatro cartões vermelhos em toda a competição



Integrante do Grupo A, a África do Sul volta a campo na próxima quinta-feira (18), às 13h (de Brasília), diante da República Tcheca, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos

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