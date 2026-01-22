A- A+

MUNDO Treinadora afegã é presa por aulas de taekwondo a meninas; denúncia aponta risco de pena de morte Jovem de 22 anos foi detida pelo Talibã após aulas clandestinas; ativistas cobram transparência e mobilização internacional

Uma jovem afegã de 22 anos pode enfrentar a pena máxima após ser detida por desafiar a proibição imposta pelo Talibã à prática esportiva por mulheres.



Khadija Ahmadzada foi presa em 10 de janeiro por agentes da chamada polícia moral, depois que autoridades descobriram que ela treinava meninas em taekwondo de forma secreta, em um pátio escondido em sua casa, no oeste do Afeganistão. Ativistas afirmam temer que ela já tenha sido condenada à pena de morte por apedrejamento.

Segundo a ativista social britânica-afegã Shabnam Nasimi, há relatos entre pessoas próximas à família de que um tribunal talibã teria decretado uma punição extrema contra a treinadora pelo “crime” de praticar e ensinar esportes. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Nasimi alertou que a falta de informações oficiais desde a prisão aumenta o risco à vida da jovem e afirmou que a pressão internacional pode ser decisiva para evitar um desfecho irreversível.

Confira:



Pressão internacional como única saída

Nasimi disse que a família de Ahmadzada permanece sem qualquer comunicação formal sobre o paradeiro ou a situação jurídica da jovem, enquanto um juiz do regime avalia o caso. De acordo com a ativista, testemunhas relataram que agentes invadiram a residência e retiraram Khadija à força; o pai dela também foi detido e ambos teriam ficado presos por mais de uma semana. “Se o caso ganhar visibilidade global, o Talibã pode recuar, temendo o escrutínio externo”, afirmou Nasimi.





A detenção ocorre em meio ao endurecimento das restrições às mulheres desde o retorno do Talibã ao poder, em agosto de 2021. O regime proibiu a participação feminina no esporte — incluindo treinar, competir ou dar aulas — classificando a atividade como incompatível com suas interpretações religiosas. Desde então, atletas foram empurradas para a clandestinidade ou o exílio, e aquelas que persistem em treinar em ambientes privados correm risco de prisão e punição.

Organizações de direitos humanos e ativistas do esporte denunciaram o caso como uma afronta às liberdades fundamentais e exigem a libertação imediata de Ahmadzada. O relator especial da ONU para os direitos humanos no Afeganistão, Richard Bennett, instou as autoridades talibãs a garantirem a segurança da jovem e a libertarem-na, destacando o episódio como parte de um padrão de intimidação contra mulheres profissionais no país.

Desde 2021, academias e centros esportivos exclusivos para mulheres foram fechados; parques e espaços recreativos foram segregados ou interditados para elas. A repressão se estende à educação e ao trabalho, com a proibição do acesso a escolas secundárias e universidades, restrições ao emprego e códigos de vestimenta rigorosos.

