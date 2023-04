A- A+

Santa Cruz Treinando em nova posição, Anderson Paulista vem sendo titular na intertemporada do Santa Cruz Atleta chegou no Arruda para a atual temporada e logo chamou a atenção por fazer mais de uma função

Atleta que chegou como reforço para o meio-campo em 2023, Anderson Paulista vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Conceição como opção pela lateral-direita durante o período de intertemporada antes da Série D. No Santa Cruz, o atleta vem tendo o maior número de jogos por uma só camisa.

Mesmo com as saídas de Jefferson Feijão - titular em boa parte da temporada - e Tharlles, o Tricolor do Arruda não reforçou o setor e apostou no prata da casa Jadson nas últimas rodadas do Campeonato Pernambucano. Durante os treinos de preparação para a Série D, segundo a assessoria do clube, Paulista vem sendo utilizado pelo lado direito.

“Já atuei em campeonatos de base na lateral direita, venho me adaptando bem, o professor está me orientando, Jadson, jogador da posição também vem ajudando. É um posíção meio que nova pra mim, mas venho conseguindo me sair bem nela e é trabalhar para aperfeiçoar mais", declarou o jogador.

No início da temporada, o atleta era reserva com o treinador Ranielle Ribeiro. Ele chegou como uma opção para o meio campo e constantemente era acionado no setor. Ainda no final da passagem do antigo treinador, Anderson teve algumas oportunidades como titular. Já com Conceição, Paulista também entrou na lateral e foi pelo lado direito que o atleta conseguiu marcar um belo gol diante do Petrolina, na partida que marcou a eliminação coral no Estadual.

“Considero meu melhor momento, venho tendo oportunidades e ao decorrer da competição pude mostrar meu potencial. Infelizmente a gente não conseguiu nossos objetivos, mas não faltou empenho, luta e dedicação. Agora é trabalhar, consertar os erros passados e pensar na Série D”.

Mesmo tendo o apelido de "Paulista", Anderson é natural de Juazeiro do Norte-CE e atuou apenas em clubes nordestinos. O jogador acumula passagens por Campo Grande-CE, Guarani de Juazeiro, Iguatu, Caucaia, Guarany de Sobral, Afogados da Ingazeira, Ferroviário e Icasa.

