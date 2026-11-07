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FÓRMULA 1

Treino de classificação do GP do Brasil de Fórmula-1 ao vivo: veja onde assistir

O GP do Brasil marca a estreia de Rafael Câmara na categoria pela na equipe Haas

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Rafael Câmara durante treino em Interlagos, nesta sexta-feira (6)Rafael Câmara durante treino em Interlagos, nesta sexta-feira (6) - Foto: Nelson Almeida / AFP

O treino classificatório para definir o grid de largada do GP do Brasil de Fórmula 1, disputado no circuito de Interlagos, em São Paulo, está marcado para este sábado, às 15h (de Brasília).

O GP do Brasil marca a estreia de Rafael Câmara na categoria. O piloto pernambucano substituirá Esteban Ocon na equipe Haas, da qual será titular na próxima temporada.

O Brasil terá ainda Gabriel Bortoleto no grid.

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O campeonato de pilotos já está definido, com Kimi Antonelli, da Mercedes, sagrando-se campeão na etapa anterior.

Já o título de construtores tem a Mercedes na liderança, com 630 pontos, seguida pela Ferrari, com 504, e Red Bull, com 382.

Data e horário
O treino classificatório será neste sábado, às 15h (de Brasília).

Local
O Circuito de Interlagos, em São Paulo (SP) abriga a prova da Fórmula-1 no Brasil.

Onde assistir
A transmissão será feita pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e F1TV (streaming).

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