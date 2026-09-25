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FUTEBOL AMERICANO Treinos de Cowboys e Ravens e gramado reforçado: Rio de Janeiro entra no clima para NFL no Maracanã Equipes terão atividades nos CTs de Flamengo e Botafogo; no outro lado da cidade, há atrações espalhadas, como um balão e uma loja temática no Pão de Açúcar

Faltam dois dias para a bola oval voar no Maracanã, e o Rio de Janeiro passa por ajustes finais para que Dallas Cowboys e Baltimore Ravens façam o primeiro jogo da história da NFL na Cidade Maravilhosa.



Já é possível sentir um clima diferente com a presença do futebol americano em vários locais, em especial no estádio da partida. Antes de conhecê-lo, as duas equipes programaram o "reconhecimento" do solo carioca com treinamentos agendados para a tarde de hoje.

Ambas as delegações deixaram os Estados Unidos na noite de ontem e têm chegada prevista no Rio para a manhã de hoje. Do aeroporto, seguirão para o hotel e depois à Zona Sudoeste da cidade, onde usarão os centros de treinamento de Flamengo e Botafogo.

Os Cowboys escolheram o Ninho do Urubu, do rubro-negro, enquanto os Ravens estarão no Espaço Lonier, do alvinegro. As equipes ainda farão atividades no Maracanã no sábado antes de se enfrentarem no local.

Com gramado muito criticado recentemente, o estádio recebeu ontem o reforço de uma máquina que começou a aplicar fibra sintética no piso, com o objetivo de lhe dar reforço estrutural.

A chamada GrassMaster Stitch Machine é utilizada para produzir grama híbrida, aplicando uma sobrecostura por baixo da grama natural, aumentando a resistência e a segurança do campo, segundo divulgado pelo a equipe do estádio nas redes sociais. Na prática, ocorre quase uma substituição do piso.





A NFL não se posicionou sobre o problema do gramado do Maracanã, porém acredita que o plano traçado para o piso oferecerá condições ideais para a partida. A chegada desta máquina deverá permitir uma melhora no quadro.

Em todo canto

Enquanto isso, o Maracanã está sendo envelopado e ganhando as decorações e demarcações trazidas pela NFL, que também espalha sua identidade pela cidade. Entre as atrações, está uma loja temática no Pão de Açúcar — um dos principais pontos turísticos do Rio — com direito a produção no bondinho original do teleférico, de 1972.

Também há uma bola de futebol americano inflável na orla de Botafogo, e o plano de um balão temático na Lagoa Rodrigo de Freitas, ambos na Zona Sul. Ontem, as líderes de torcida dos Ravens fizeram uma aparição na praia de Copacabana, onde o New England Patriots — outra equipe da NFL e uma das mais populares no Brasil —, montou um quiosque com atrações.

O jogo entre Cowboys e Ravens começa no domingo, às 17h25, e será o terceiro da liga de futebol americano no Brasil, com os dois anteriores tendo acontecido em São Paulo, em 2024 e 2025.

Válido pela terceira semana da temporada da NFL, o confronto coloca frente a frente os Cowboys, uma das grandes equipes da liga com cinco títulos, mas que passa por um longo jejum de três décadas, e os Ravens, bicampeões e um dos candidatos a vencer o próximo Super Bowl, a grande final.

Mandante do “NFL Rio Game”, o Dallas Cowboys tem como destaque o quarterback Dak Prescott, que lidera o time há dez anos. Do outro lado, porém, o Baltimore Ravens tem a potente dupla Lamar Jackson e Derrick Henry. O primeiro é um quarterback que já faturou dois prêmios de MVP — melhor jogador da temporada — e o segundo é um corredor que tem passaporte garantido para o Hall da Fama.

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