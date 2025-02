A- A+

Santa Cruz Treinos coletivos e recuperação: veja como será a programação do Santa Cruz durante o Carnaval Cobra Coral se prepara para enfrentar seu próximo adversário no sábado (8), pela semifinal do Campeonato Pernambucano

Nada de folia! No Arruda, o trabalho será intenso durante o período de Carnaval. O Santa Cruz segue se preparando para encarar seu próximo adversário no sábado (8), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano.

Com a classificação antecipada para a semifinal, o Tricolor ganhou um intervalo de duas semanas até a partida decisiva, período que coincidiu com a Festa de Momo em Pernambuco.

No entanto, o preparador físico Edvaldo Tacão garante que, mesmo sem jogos, o Santa Cruz seguirá treinando pesado para chegar com força total ao mata-mata.

"Primeiro, vamos ter uma equipe para simular um jogo-treino, um coletivo. Temos um volume grande, no qual vamos colocar todos os atletas que participarem desse momento, adequando e simulando um pouco do jogo", iniciou o preparador.

"O atleta terá esse desgaste, e nós poderemos observar como está a evolução deles. Falando sobre a programação de Carnaval, eu sou pernambucano, e aqui temos o maior Carnaval do mundo. Mas, hoje, temos um trabalho e um grande objetivo no clube: chegar às finais e conquistar o título, pela grandeza que temos, com mais de seis milhões de torcedores", completou.

O próximo adversário da Cobra Coral sairá do confronto entre Sport e Decisão, pelas quartas de final do Pernambucano. Para Tacão, a meta é que o Santa Cruz esteja "preparado para o adversário que vier".

"O Carnaval, hoje, fica para as pessoas que vão aproveitar esse momento, mas nós teremos uma programação intensa de treinos, até porque a equipe que vier na semifinal encontrará a nossa equipe preparada durante toda essa semana", pontuou o profissional.

Tacão acrescentou ainda que, neste domingo (2), alguns atletas realizarão um trabalho específico, visando a recuperação após a simulação do jogo-treino.

