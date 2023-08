A- A+

Série C Com três empates seguidos, Náutico deixa de encaminhar classificação à próxima fase da Série C O Timbu terá três adversários diretos na reta final da competição; dois jogos são fora de casa

Dentro do G8 na sexta colocação, o Náutico chegou na reta final da Série C sem estar com a vaga na próxima fase garantida. Isso aconteceu pelo fato de, nos últimos três jogos, o Timbu somou três empates, com duas partidas dentro dos Aflitos. Essa falta de vitórias deixou o Alvirrubro numa situação que ainda depende de si, mas com jogos duros pela frente.

Depois do triunfo por 2 a 1 contra o Figueirense, o Náutico somou três empates consecutivos na competição. 0 a 0 contra o Remo, em casa, 1 a 1 contra o Operário-PR, fora, e outro empate sem gols contra o CSA, no último domingo (6).

"Nós temos enfrentado equipes que estão brigando por tudo, que são difíceis. Ficamos tristes de dentro da nossa casa, com uma atmosfera maravilhosa, e quem não queria ter conquistado os resultados para ter um respiro maior. Acredito que estão sendo jogos equilibrados", disse o treinador Fernando Marchiori sobre a sequência sem vitórias.

Os últimos três duelos do Náutico são contra adversários direto. O Alvirrubro encara na sequência Paysandu e Brusque fora de casa e termina contra o São Bernardo nos Aflitos. Apenas os paulistas estão fora do G8 neste momento.

A partida contra o Paysandu acontece no próximo domingo (13). O Papão é o oitavo colocado, dois pontos atrás do Náutico e pode superar os alvirrubros em caso de vitória.



Veja também

Série D Torcedores do Santa Cruz comparecem a jogo do Retrô na Arena de Pernambuco; veja vídeo