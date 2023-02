Três gols em menos de 20 minutos: saiba qual foi a última vez que o Sport conseguiu bater essa meta

A- A+

Uma atuação esmagadora, conseguindo abrir o placar logo cedo, pressionando e marcando gols nos minutos seguintes é o que todos os treinadores e torcedores querem dos seus times. Na Ilha do Retiro, na última quarta-feira (1º), o Sport conseguiu marcar três gols em menos de vinte minutos de partida, contra o Afogados, na vitória por 4x1, pelo Campeonato Pernambucano 2023.

Balançar as redes três vezes antes dos vinte minutos de partida não é um feito fácil. São raras as vezes que isso acontece. Há que aliar uma intensa pressão no adversário com a eficiência nas finalizações. Relembre a última vez que o Sport conseguiu tal feito .

SPORT 4 X 3 NÁUTICO - 29/01/2012

Sport e Náutico se encontravam para o primeiro Clássico dos Clássicos do ano, na quinta rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2012. O Timbu até então era o líder da competição, invicto e com 100% de aproveitamento. Enquanto que o Leão vinha na quarta colocação, também invicto, mas com dois empates na duas primeiras rodadas.

O Rubro-negro iniciou avassalador. Logo no primeiro minuto da partida, Marcelinho Paraíba acertou o travessão de Gideão em cobrança de falta. Na sequência, Willian Rocha, zagueiro improvisado na lateral, cruzou na área e Ronaldo Alves rebateu. Na sobra, Roberson chutou para o gol, que ainda desviu e matou o arqueiro alvirrubro. Placar aberto com apenas seis minutos.

Em seguida, o Sport continuou pressionando. Após algumas tentativas de criar, Diogo cruzou no segundo pau e encontrou Willian Rocha para ampliar de cabeça ainda aos 11 minutos. A avalanche rubro-negra não parou por aí. Montoya deu um chutão para frente, Marcelinho Paraíba ganhou na corrida e ficou com a bola, o craque leonino conduziu até a pequena área e presenteou Roberson com o gol aberto, para marcar seu segundo na partida e o terceiro do Leão, aos 13 da primeira etapa.

O Náutico reagiu ainda no primeiro tempo. Souza, esse mesmo que voltou ao Náutico em 2022, cobrou falta com perfeição, no ângulo de Magrão. Na segunda etapa, Tobi ampliou após cobrança de escanteio. O Timbu ainda reagiu com o lateral-esquerdo Jefferson, que soltou um belo chute de direita e mais uma vez acertou o ângulo de Magrão. Já nos minutos finais, mais um gol de um lateral e com o pé trocado. Lenon arriscou de canhota, contou com o desviu na zaga e venceu o goleiro leonino. E assim se chegou ao placar final na Ilha do Retiro.

Veja também

Copa da Itália Juventus vence Lazio e vai às semifinais da Copa da Itália