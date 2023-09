A- A+

Futebol Internacional Três jogadores da base do Real Madrid são presos após divulgação de vídeo sexual com menor A denúncia foi feita no dia 6 de setembro nas Ilhas Canárias pela mãe da vítima

Três jogadores da base do Real Madrid foram presos após eles divulgarem um vídeo com conteúdo sexual em que aparecia uma menor de idade. Segundo a agência Reuters, esses atletas fazem parte da academia de juniores, do time reserva e do terceiro time. A denúncia foi feita no dia 6 de setembro nas Ilhas Canárias pela mãe da vítima.

De acordo como jornal El Confidencial, a Polícia Judiciária da Guarda Civil de Las Palmas é a responsável pelas investigações. As identidades dos jogadores envolvidos não foram reveladas.

Segundo a publicação, a mãe da vítima denunciou os jogadores após eles gravarem um vídeo da jovem com conteúdo sexual e, depois, divulgarem em uma aplicativo de mensagem. Os telefones dos envolvidos serão apreendidos e analisados.

O principal dos acusados, segundo El Confidencial, é "um jogador do Real Madrid C , que é quem manteve a relação sexual com a menor, que tem 16 anos e nacionalidade espanhola".

Real se pronuncia

Em nota oficial, o Real Madrid afirmou que qualquer tipo de medida por parte do clube só será tomada quando a diretoria tiver conhecimento detalhado dos fatos.

