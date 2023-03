A- A+

Futebol Três meses após cirurgia no joelho, Gabriel Jesus volta a treinar no Arsenal Atacante foi cortado da Copa do Mundo do Catar após sofrer lesão na partida contra Camarões

Boas notícias para o Arsenal e para o futebol brasileiro. Recuperado de uma lesão ligamentar no joelho direito, o atacante Gabriel Jesus voltou a treinar com o elenco nesta quarta-feira (8). O jogador passou quase quatro meses fora de combate após se contundir na Copa do Mundo do Catar.

O site oficial do clube destacou o retorno após "uma longa jornada de recuperação que vai chegando ao fim" em sessão de treinamentos antes do confronto com o Sporting-POR, na quinta, pelas oitavas de final da Liga Europa.

Gabriel Jesus foi cortado da seleção brasileira que disputava o Mundial após sofrer uma lesão na última partida da fase de grupos, quando o Brasil perdeu para Camarões por 1 a 0. Ele deixou a partida sentindo muitas dores no joelho e exames posteriores estimaram o período de recuperação em cerca de um mês, mas o clube inglês optou pela cirurgia. O jogador foi cortado no dia 3 de dezembro e passou operado três dias depois.

Antes da lesão, Jesus vinha sendo um dos grandes destaques da campanha do Arsenal, que lidera a Premier League com 63 pontos, cinco à frente do vice-líder Manchester City. O brasileiro tem cinco gols e seis assistências em 20 jogos na temporada pelos gunners.

Na semana passada, o técnico Mikel Arteta confirmou que o jogador estava próximo de retornar, elogiou a temporada de Jesus, mas avisou que ele precisaria reconquistar seu lugar no time.

"Sua mentalidade é incrível e nosso time fez um ótimo trabalho para colocá-lo na posição em que está hoje (no retorno). Sabemos da importância de Gabi, o que ele trazia para o time, a forma com que ele transformou as coisas nesse período, a confiança. No fim, sabemos o nível de performance que podemos alcançar", explicou o treinador.

