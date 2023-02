A- A+

Futebol Três meses após ser contratado, Felipinho é apresentado no Sport Lateral-esquerdo chegou ao final do ano passado, mas precisou passar por uma cirurgia no joelho e não jogou ainda pelo Leão

Um dos primeiros reforços do Sport para 2023, sendo contratado ainda no final do ano passado, o lateral-esquerdo Felipinho foi finalmente apresentado oficialmente no clube. A demora tem explicação. Assim que chegou ao clube, o atleta foi diagnosticado com uma lesão no joelho direito, precisando passar por uma cirurgia.

“Eu fiquei bastante abalado. Não acreditei. Foi um dia que chorei bastante. Por estar chegando em um clube que trabalhei muito para chegar, de alto nível. Quando me deram a notícia (da cirurgia), eu fiquei bastante triste. Mas orei, pedi direção e força, porque isso faz parte da nossa profissão”, afirmou o atleta.

O lateral de 26 anos começou a carreira no Atlético/BA, colecionando ainda passagens por Bahia, Sampaio Corrêa e ABC. No Sport, o atleta foi relacionado no jogo passado, diante do Bahia, pela Copa do Nordeste, mas ainda aguarda a chance de entrar em campo pelo Leão.

“Sou um jogador que já fui meia, mas passei a jogar também de lateral. Sou bastante ofensivo, piso na linha de fundo, jogo por dentro também. Posso ser ponta, na segunda linha, foi assim no ABC. Gosto bastante de chegar ao fundo”, apontou. “Vim com os objetivos de bater as metas do clube, buscar títulos. Quero o acesso, o nosso objetivo maior. E ser campeão estadual e do Nordeste. Creio que com nosso elenco temos totais condições de buscar esses dois títulos no primeiro semestre e o acesso no segundo. Estar na série A é muito importante para o Sport”, pontuou.

