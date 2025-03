Três seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça (25); saiba quais

A- A+

Após as classificações de Japão e Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026, outras três seleções podem garantir um lugar no Mundial nesta Data-Fifa. Na América do Sul, a Argentina é quem está mais perto da vaga, enquanto na Ásia, Irã e Uzbequistão podem carimbar suas presenças na competição nesta terça-feira (25).

Líder das Eliminatórias, a Argentina pode se classificar antes mesmo de entrar em campo contra o Brasil. Para isso, basta que a Bolívia, atualmente na sétima colocação da competição, tropece contra o Uruguai, em partida marcada para as 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto. Caso a equipe boliviana vença, um empate será suficiente para assegurar a classificação da equipe comandada por Lionel Scaloni.

Na Ásia, Irã e Uzbequistão se enfrentam nesta rodada das eliminatórias em um confronto direto que pode garantir a vaga para qualquer uma das seleções. O time iraniano se classifica ao Mundial com um empate, enquanto a equipe uzbeque precisa vencer e torcer para que Emirados Árabes Unidos e Catar não somem três pontos.

Um empate também pode ser suficiente para o Uzbequistão chegar pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Mas para isso, Catar e Emirados Árabes Unidos precisam perder seus jogos contra Quirguistão e Coreia do Norte, respectivamente.

A Coreia do Sul também poderia carimbar sua vaga no Mundial em caso de vitória sobre a Jordânia, na manhã desta terça-feira, e um tropeço do Iraque diante da Palestina. No entanto, os sul-coreanos empataram em casa com a seleção jordana e adiaram a classificação à Copa do Mundo de 2026 para a próxima Data Fifa.

Como são distribuídas as vagas para a Copa do Mundo

AFC (Ásia) : 8 vagas diretas + 1 para repescagem intercontinental

CAF (África) : 9 vagas diretas + 1 para repescagem intercontinental

Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) : 6 vagas diretas + 2 para repescagem

CONMEBOL (América do Sul) : 6 vagas diretas + 1 para repescagem intercontinental

OFC (Oceania) : 1 vaga direta + 1 para repescagem intercontinental

UEFA (Europa): 16 vagas

