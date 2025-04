Treze x Santa Cruz: confira prováveis escalações de jogo pela Série D 2025

A- A+

Treze e Santa Cruz iniciam, a partir das 16h deste domingo (20), suas jornadas na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Em duelo que será disputado em Campina Grande, o Tricolor procura deixar para trás a imagem negativa das últimas atuações e quer iniciar a busca pelo acesso da melhor forma.

Há mais de um mês sem atuar oficialmente, o Santa que entrará em campo nesta primeira rodada será bem diferente daquele último que o torcedor presenciou na reta final do Pernambucano.

Novidades

Além da troca no comando técnico, da saída de Itamar Schülle e a chegada de Marcelo Cabo, muitas peças mudaram no elenco coral. Durante a intertemporada, oito jogadores chegaram ao Arruda e outros oito saíram.

Durante o período de preparação, o Santa Cruz promoveu dois testes: contra o ASA, em Arapiraca, e diante do ABC, no Arruda. Em ambos a Cobra Coral saiu derrotada, pelos placares de 2x0 e 1x0, respectivamente.

“Tive duas semanas completas de treinamento. Semana passada foi pautada mais no conceito da parte física para os jogadores se adaptarem melhor sobre a minha metodologia de trabalho. Nesta, fizemos ajustes táticos. Foi bem proveitoso. Claro que ainda não teremos a equipe ideal. Isso demanda mais tempo, mas o crescimento da equipe vem com a evolução para chegarmos no momento ideal. Não vamos mudar até porque não chegaram muitas contratações depois, somente Geovany. A gente pensa em uma base do amistoso passado, com alguns ajustes.”, afirmou o técnico Marcelo Cabo.

O treinador também detalhou o crescimento do centroavante Galhardo nos últimos trabalhos, projetando um melhor desempenho do atleta em relação ao amistoso passado.

“Galhardo com certeza evoluiu. Foram 15 dias de trabalho intenso, com entrega grande, bem focado, concentrado, entendo o tamanho da responsabilidade que temos. Ele não estará 100% porque requer ritmo de jogo e isso ganhará com o passar do tempo para alinhar as questões física, técnica e tática, mas estará bem melhor do que foi no jogo do ABC”, explicou.

Velhos conhecidos

Clubes tradicionais na região, Santa Cruz e Treze possuem um retrospecto amplo de confrontos. Nesta temporada, a Cobra Coral e o Galo da Borborema já se enfrentaram. Quem levou a melhor foi time paraibano, que eliminou o adversário por 2x1, no Arruda, pela Pré-Copa do Nordeste.

“O Treze vive um momento parecido com o do Santa. Teve reformulação do elenco, troca de treinador e entrou na competição com uma equipe modificada da que vinha do Estadual. Com uma nova metodologia de trabalho. Tem tradição e jogando em casa é forte. Precisamos estar preparados”, apontou.

Na Pré-Copa do Nordeste, o Treze levou a melhor por 2x1, em pleno Arruda - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Além disso, o Treze conta com nomes bem conhecidos do futebol pernambucano: o atacante Pipico e os volantes Wellington Cézar e Karl são as apostas da equipe trezeana para aplicar a famosa ‘Lei do Ex’. O zagueiro Diego Ivo, o lateral Guilherme Lucena e o atacante Lucas Venuto são outros nomes que passaram pelo estado.

Vivendo o ano do seu centenário, a temporada ainda não rendeu bons frutos ao Treze. Após eliminar o Santa, o Galo caiu para o Ferroviário/CE e não foi à fase final da Copa do Nordeste. No Paraibano, eliminação na semifinal no clássico contra o Botafogo-PB.



Ficha Técnica

Treze

Rayan; Van, Marcelo Sousa (Carlos Henrique), Diego Ivo e Arturzinho; Wellington Cézar, Esquerdinha (Rodrigo Gaia) e Dione; Wandson, Cesinha e Schutz. Técnico: Felipe Surian

Santa Cruz



Felipe Alves; Yuri Ferraz, Eurico (William Alves), Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Pedro Favela, João Pedro (Willian Jr), João Diogo e Thiaguinho (Geovany Soares); Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo



Local: Amigão (Campina Grande/PB)

Horário: 16h

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Gleydson Francisco (ambos da PB)

Veja também