Futebol Na Série D, Santa vence Treze, no Amigão; Central derrota o Ferroviário-CE, no Lacerdão Tricolor bateu o Galo por 1x0, enquanto a Patativa derrotou o Tubarão por 2x1, ambos pelo Grupo A3

Felipe Alves e Israel foram os nomes da vitória do Santa Cruz por 1x0, diante do Treze, no Amigão, neste domingo (20), na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O primeiro fez diversas grandes defesas enquanto o placar estava em branco. O segundo saiu do banco de reservas para marcar o gol e cravar os três pontos para o Tricolor no Grupo A3. Com o resultado, a Cobra Coral divide o topo da chave ao lado do homônimo Santa Cruz-RN e Central.







O jogo

“Tudo que foi feito nesta semana tem de ser feito aqui. Com coragem e personalidade”. Foi esse o discurso do goleiro do Santa Cruz, Felipe Alves, na saída do vestiário, antes de a bola rolar para o confronto diante do Treze. O Tricolor sabia o peso que um triunfo fora de casa na abertura da Série D teria para o ambiente coral.

Além de usar as palavras, Felipe precisou fazer o trabalho padrão com as mãos para ajudar o Santa Cruz no início de jogo. Por duas vezes, o goleiro precisou fazer boas defesas em finalizações do meia Dione. No lado pernambucano, muito nervosismo e falta de organização no meio-campo.

A primeira boa chegada do Santa Cruz foi aos 24 minutos. Após escanteio pelo lado direito, a bola passou por todo mundo até chegar nos pés de Thiago Galhardo, que dominou mal e desperdiçou a chance de abrir o placar no Amigão. O Treze, por outro lado, só não marcou porque mais uma vez Felipe Alves fez milagre, agora em chute de Arthurzinho.

Em chute de longe de Gabriel Galhardo, que entrou na vaga de Pedro Favela, o Santa iniciou o segundo tempo tentando mudar a imagem deixada na etapa inicial. Outra mudança no time foi a troca de João Pedro por Willian Júnior.

Mesmo com as alterações, foi o Treze quem seguiu melhor. Felipe Alves seguia como o melhor jogador do Santa na partida ao empilhar boas defesas a cada investida dos paraibanos. Uma delas foi após cabeçada de um ex-centroavante coral, Pipico.



João Diogo e Israel foram as alterações do técnico Marcelo Cabo para fazer o Santa reagir na Paraíba e diminuir a impaciência da torcida coral que marcou presença em bom número no Amigão. Mudança crucial. Aos 38 do segundo tempo, finalmente os pernambucanos fizeram os tricolores explodir de alegria. Rodrigues cruzou e Israel, que havia entrado minutos antes, mandou para o fundo das redes para fazer 1x0 e decretar o triunfo.

Série D

No Lacerdão, o Central venceu o Ferroviário-CE por 2x1. Ciel anotou o gol dos cearenses, enquanto Ruan e Jô Santos fizeram para os pernambucanos. Nos outros jogos da chave, o Santa Cruz-RN ganhou por 1x0 do Sousa, no Nazarenão, enquanto Horizonte e América-RN empataram em 0x0, no Domingão.



Santa e Central voltam a campo domingo que vem. O Tricolor recebe o Horizonte, no Arruda. O Alvinegro visita o Sousa, no Marizão.

Ficha Técnica

Treze 0

Rayan; Van, Carlos Henrique, Renan Diniz e Arturzinho (Matheus Maranguape); Wellington Cézar, Cesinha, Rodrigo Gaia (Karl) e Dione (Coutinho); Flavinho (Lucas Venuto) e Gustavo Schutz (Pipico). Técnico: Felipe Surian

Santa Cruz 1

Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli (William Alves), Pedro Favela (Gabriel Galhardo), João Pedro (Willian Júnior) e Thiaguinho (Israel); Geovany Soares (João Diogo) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Amigão (Campina Grande/PB)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Gleydson Francisco (ambos da PB)

Gols: Israel (aos 38 do 2ºT)

Cartões amarelos: Pedro Favela, Toty (S)

