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Triatleta brasileira de 38 anos morre durante etapa de natação em prova nos Estados Unidos

Mara Flávia Araújo competia no Ironman Texas. A causa da morte ainda não foi informada

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Brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu nesse sábado (18) Brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu nesse sábado (18)  - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, que vivia em São Paulo, morreu nesse sábado (18) enquanto participava da etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos.

Segundo a emissora CBS News, a programação oficial previa o início da prova de natação por volta das 6h30, no North Shore Park. O percurso incluía um trajeto de aproximadamente 3,9 quilômetros até o Lago Woodlands, cuja água estava em torno de 23 °C.

De acordo com veículos de imprensa norte-americanos, o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros de Woodlands foram acionados por volta das 6h após o desaparecimento da atleta durante a prova.

As autoridades relataram que a baixa visibilidade na água dificultou as buscas. Ainda assim, a atleta foi localizada com o auxílio de radar, e o corpo foi retirado do Lago Woodlands, no Northshore Park, por volta das 9h, conforme informou a FOX.

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A organização do evento confirmou a morte nas redes sociais e manifestou solidariedade à família e aos amigos. "Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo IRONMAN Texas de hoje. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda", diz a nota.

A irmã da atleta, Melissa Araújo, contou ao portal G1 que Mara competia em triatlos há cerca de uma década e já havia participado de outras edições do Ironman. A causa da morte não foi divulgada, e ainda não há informações sobre o sepultamento no Brasil.

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