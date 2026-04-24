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FUTEBOL Tribunal arbitral afasta John Textor do comando da SAF do Botafogo Clube carioca informou a decisão em comunicado postado nas redes sociais

O empresário americano John Textor foi afastado da administração da SAF do Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), informou o clube em um comunicado nesta sexta-feira (24).

O processo é parte da disputa entre Textor e a Eagle Football Holdings Bidco, uma multinacional com a qual o americano comprou a SAF do clube brasileiro.

"Com o objetivo de assegurar a continuidade operacional e a adequada representação institucional da companhia, foi nomeado, em caráter interino, o Sr. Durcesio Mello para exercer a função de Diretor Geral", informa o clube na mensagem, que também antecipa um pedido de "revisão da decisão".

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o 'Glorioso' atravessa problemas econômicos em meio ao colapso da Eagle.

Guerra de acionistas

Segundo partes da decisão citadas pela imprensa, Textor tomou medidas que "têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo".

Seu afastamento do clube será "objeto de nova análise" em 29 de abril, segundo outro trecho da decisão divulgado pela imprensa.

O Botafogo pediu, por sua vez, que haja "respeito à confidencialidade" do processo.

A Eagle tinha o controle acionário do clube, ao lado do Lyon, da França, e Molenbeek, da Bélgica, sob um modelo de fluxo de caixa compartilhado. Mas a holding entrou em crise em meio a questionamentos sobre a gestão de Textor e o americano foi destituído do cargo de diretor do grupo em 2025.

Textor, no entanto, permaneceu à frente do Botafogo por decisão da Justiça brasileira, que congelou as ações do clube.

Sob sua direção, a equipe iniciou processos judiciais contra a Eagle e o Lyon para cobrar dívidas milionárias. Também iniciou um processo de "reestruturação financeira".

Esta última medida, que busca bloquear o direito de voto da Eagle como acionista majoritária, foi tomada "sem deliberação em assembleia de acionistas" e "viola frontalmente as regras de governança que regem a sociedade", segundo o Tribunal Arbitral, citado pela imprensa.

O clube afirmou que o afastamento de Textor "não encontra correspondência nos pedidos submetidos à apreciação do Tribunal".

A Eagle Bidco, que está sob administração judicial na Inglaterra, busca, por sua vez, vender sua participação no Botafogo.

Confira a nota completa do clube carioca:

A SAF Botafogo tomou conhecimento da ampla divulgação pública de decisão preliminar proferida pelo Tribunal Arbitral, na noite desta quinta-feira (23), a qual, por sua natureza, deveria permanecer sob confidencialidade.



Diante da ampla circulação de trechos da decisão, assim… pic.twitter.com/kt1l0ubV6B — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2026

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