CASO DANIEL ALVES Tribunal de Barcelona autoriza que psicóloga contratada por Daniel Alves examine vítima Preso há mais de 100 dias, brasileiro recebeu duas visitas no dia de seu aniversário

Antes negado pela juíza do caso, o pedido da defesa de Daniel Alves para que uma psicóloga contratada pelo jogador examinasse a vítima foi permitido pelo Tribunal de Barcelona. A jovem que acusa o brasileiro de estupro será examinada pela Unidade de Psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha e o perito nomeado pela defesa poderá ser envolvido neste processo.

Segundo informações da imprensa espanhola, os advogados de Daniel Alves recorream da decisão inicial e afirmaram que a lei reconhece o direito de todo réu a nomear um perito às suas próprias custas. E negar isso seria uma violação ao direito de defesa.

O Tribunal de Barcelona não viu qualquer problema no fato de o exame psicológico ser efetuado em conjunto pelos profissionais, entre os quais um será designado pela defesa de Daniel Alves. Isso deve ser feito, como insiste o tribunal, em um ambiente com a maior privacidade possível.

Também foi pedido para que um perito participasse da consulta da vítima, exame comum em casos de estupro para determinar se a denunciante sofre sequelas compatíveis com uma agressão sexual. A solicitação, no entanto, foi vetada pelo juiz após o Ministério Público intervir.

Daniel foi preso no dia 20 de janeiro, suspeito de violência sexual contra uma mulher na boate Sutton, em Barcelona. O crime teria acontecido no dia 30 de dezembro. Segundo a jovem, o brasileiro ficou “batendo na cara” antes de consumar o ato de violência sexual. O atleta ainda teria a impedido de sair do toalete, ordenando que só deixasse o local após o lateral.

Recentemente, Daniel Alves, que está há mais de 100 dias preso, completou 40 anos de idade e recebeu uma visita de suas duas ex-mulheres. Dinora Santana foi acompanhada de seus dois filhos, enquanto Joana Sanz chegou junto de Bruno Brasil, um dos melhores amigos do lateral.

