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Futebol de Areia Tricampeão Mundial de Beach Soccer, pernambucano Filipe Silva mira novas conquistas na modalidade Além de ser multicampeão pela Seleção e em clubes europeus, Filipe Silva também conquistou títulos pelo Trio de Ferro, Sport, Santa Cruz e Náutico

Tricampeão da Copa do Mundo e da Champions League de Beach Soccer, além de diversos títulos nacionais e premiações individuais, o pernambucano Filipe Silva é um dos maiores atletas da modalidade no momento. Ainda com fome de mais conquistas, o atleta revelou à Folha de Pernambuco que essa trajetória quase não começou.

Assim como diversos jovens pelo Brasil, Filipe sonhava em ser jogador de futebol de campo. Atuou na base de alguns clubes de Pernambuco, incluindo Sport e Santa Cruz. Até então, o futebol de areia, como também é conhecida a modalidade, era um esporte recreativo.

Mudanças

Quando já se aproximava da maioridade, o jogador foi dispensado do Tricolor do Arruda em 2012. Atuava como volante. Até então, o máximo que Filipe havia feito era disputar o beach soccer em nível escolar.

Pouco tempo depois de sair do Santa, surgiu a oportunidade de compor o elenco do Sport que iria disputar um torneio de futebol de areia em São Paulo. A princípio, Filipe Silva não estava para ser relacionado, mas tudo mudou quando surgiu uma vaga no elenco e a participação em um amistoso preparatório.

Orgulhoso das origens, Filipe Silva faz questão de se mostrar com a bandeira de Jaboatão dos Guararapes - foto: divulgação/@filipesilvabs

"Teve um torneio em São Paulo com o Sport do futebol de areia, montaram um time e chamaram dois garotos do Sub-20 para compor os treinos. Eu não seria relacionado por ser novo, mas teve um amistoso e o treinador falou que eu iria se jogasse bem. Vencemos por 7x3 e eu fiz cinco gols", relembrou.

Essa competição foi um divisor de águas na carreira do jogador. Observado por clubes estrangeiros, além do aval do craque Fernando DDI, Filipe foi contratado pela Lazio, da Itália. Tudo isso em apenas dois meses.

Crescimento

Dois anos depois, a primeira oportunidade na Seleção Brasileira chegou em um contexto ainda mais especial. A estreia pela Amarelinha se deu no Recife, diante da sua família.

Com centenas de jogos com a camisa do Brasil, próximo de atingir metas individuais importantes, e com três títulos de Copa do Mundo na estante, um recorte recente foi marcante para o atleta já aos 32 anos.

No último mês de março, em João Pessoa-PB, o Brasil disputou a Copa das Nações de Beach Soccer. Com a família e a filha pequena presentes, a nova conquista teve um sabor ainda mais especial.

"Eu tenho 32 anos e já vivi praticamente todos os sentimentos no esporte e o melhor deles foi recentemente na Paraíba, por incrível que pareça. A minha estreia na Seleção foi no Recife, em 2014, acho que poucos atletas tiveram esse privilégio [estrear em casa]. Outro momento foi agora, pude jogar para minha família assistir, minha filha, geralmente jogamos longe daqui e pude ter esse privilégio", disse Filipe Silva.



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