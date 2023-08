Trio brasileiro apita duelo entre campeões mundiais nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina

A- A+

Apesar da eliminação da Seleção, o Brasil segue representado na Copa do Mundo feminina de 2023. O trio brasileiro de arbitragem foi escalado para apitar a partida das oitavas de final entre Noruega e Japão, que acontece neste sábado (5), às 5h, no Wellington Stadium. A árbitra Edina Alves (SP-FIFA) entra em campo acompanhada das auxiliares Neuza Back (SP-FIFA) e Leila Cruz (GO-FIFA) para comandar o jogo. A quarta árbitra será mexicana Katia Garcia.

Esta será a terceira partida do trio na Copa do Mundo Feminina 2023, incluindo a estreia da anfitriã Austrália contra a Irlanda. O outro jogo foi entre Marrocos x Coreia do Sul pela segunda rodada da fase de grupos.

Tanto o Japão quanto a Noruega já foram campeões mundiais no futebol feminino, e as seleções prometem fazer uma grande partida buscando a classificação para as quartas de final. A escolha do trio brasileiro para um jogo entre campeãs mundiais reforça a experiência e profissionalismo das árbitras.

"Estamos muito orgulhosos da escalação do trio de arbitragem brasileiro para as oitavas de final comprovando a nossa expectativa de que elas pudessem atingir as fases finais", disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.

"O jogo reúne duas campeãs mundiais e monstra a confiança da comissão de arbitragem da FIFA no trabalho das árbitras brasileiras. Esperamos realmente que elas tenham um grande rendimento para poder buscar, quem sabe, outros desafios nas fases seguintes", completou.

Edina Alves está em sua terceira Copa do Mundo. A árbitra do quadro de São Paulo participou da Copa feminina de 2019 e da masculina de 2022. Neuza Back também esteve no Catar, e Leila Cruz faz sua primeira atuação em Mundiais na Austrália e Nova Zelândia.

