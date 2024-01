Trio de Ferro consegue liminar favorável no TJD-PE que libera torcida visitante nos clássicos

A- A+

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) concedeu liminar favorável ao pedido de Náutico, Santa Cruz e Sport para liberar a presença de torcida visitante nos clássicos no Campeonato Pernambucano. A decisão mexe com o veto anterior da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que permitia apenas torcedores do clube mandante em confrontos envolvendo o Trio de Ferro. A permissão já vale para o Clássico das Emoções do próximo sábado (27), no Arruda, entre Tricolor e Timbu.

A determinação da FPF surgiu após cenas de violências envolvendo organizadas de Santa Cruz e Sport na Região Metropolitana do Recife (RMR) no dia do Clássico das Multidões entre os clubes, na Arena de Pernambuco, no último sábado (20). A federação optou, então, em só permitir torcidas mandantes nos jogos, o que afetaria o Náutico, no confronto diante do Tricolor, no Arruda, além do Leão, que não poderia ter rubro-negros no embate perante o Timbu, nos Aflitos.



Vale citar que, mesmo com a liminar, o estádio do Santa Cruz precisa ser aprovado na vistoria da Polícia Militar, que ocorre nesta quinta (25), no Arruda, para que a comercialização dos ingressos seja liberada, com o público de ambas as torcidas podendo comparecer ao local.

