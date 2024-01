A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Trio de Ferro aciona TJD-PE para pedir presença de torcidas visitantes nos clássicos do Estadual Medida pede liberação da torcida visitante já no próximo sábado (27), para o clássico entre o Náutico e Santa Cruz

Náutico, Sport e Santa Cruz entraram, em conjunto, com ação no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) para solicitar a presença da torcida visitante em clássicos no Campeonato Pernambucano.



A medida vai em contrapartida à determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) da última segunda-feira (22), que estabeleceu os jogos entre o Trio de Ferro com apenas torcida mandante.

De acordo com nota oficial divulgada pelo Náutico, a medida pede liberação da torcida visitante já no próximo sábado (27), data do Clássico das Emoções entre Timbu e Santa Cruz. A partida está marcada para as 16h30, no Arruda, e é válida pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

"Tal arbitrária determinação, imposta pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e sem qualquer consulta aos órgãos públicos, infringe o Regulamento Geral da própria FPF, além de ferir a essência do futebol", diz trecho da nota.

A FPF foi procurada pela reportagem, em busca de um posicionamento oficial sobre o caso, mas, até a última atualização desta matéria, não deu retorno.



Confira, abaixo, a nota oficial do Náutico na íntegra.

Em sinal de união e consonância entre os clubes, Náutico, Sport e Santa Cruz protocolaram, nesta quinta-feira (25), medida inominada junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) solicitando a presença das torcidas visitantes nos clássicos do Campeonato Pernambucano.

A medida pede que a liberação ocorra já no Clássico das Emoções deste sábado (27), no estádio do Arruda.

Tal arbitrária determinação, imposta pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e sem qualquer consulta aos órgãos públicos, infringe o Regulamento Geral da própria FPF, além de ferir a essência do futebol.

Casos de violência nos clássicos

Ao proibir a presença de torcida visitante nos clássicos do Campeonato Pernambucano, a FPF afirmou que a medida era “uma resposta aos recentes episódios de violência” ocorridos no duelo entre Sport e Santa Cruzno último sábado (20), na Arena de Pernambuco. Ao todo, quatro pessoas foram baleadas em confusões envolvendo torcidas uniformizadas no dia do Clássico das Multidões.

Veja também

Futebol Estudo aponta Real Madrid como o clube mais rico do mundo; veja lista