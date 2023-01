A- A+

Luto Trio de Ferro, rivais do Rio e demais times do Brasil lamentam morte de Dinamite Ex-jogador morreu neste domingo (8), após luta contra um câncer no intestino

Apesar de sofrerem muito com o faro de gols de Roberto Dinamite, os maiores adversários do Vasco no futebol carioca lamentaram a morte do maior ídolo da história da equipe de São Januário no final da manhã deste domingo (8).

Em mensagem em seu perfil oficial, o Fluminense destacou a relação amistosa com o ex-jogador e expressou seu carinho para fãs e familiares: “Um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, nos deixou neste domingo. Rival em campo, sempre prezou pelo respeito dentro e fora dele. Todo o nosso carinho e sentimento aos fãs, familiares e amigos”.

O Flamengo também falou da rivalidade no Clássico nos Milhões, e o chamou de adversário admirável: “Um adversário admirável, que marcou o futebol e enriqueceu a história do Clássico dos Milhões. Descanse em paz, Dinamite”.

Já o Botafogo citou os momentos memoráveis proporcionados pelo ídolo vascaíno: “O Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores, e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto”.

Defendendo o Cruzmaltino, Dinamite é o maior carrasco em clássicos contra seus três rivais cariocas, marcando 27 gols contra o Flamengo, 36 gols contra o Fluminense e 25 contra o Botafogo.

Em Pernambuco, o Trio de Ferro também prestou homenagens ao ídolo cruzmaltino. Lamentando a morte de Dinamite, o Sport enviou "condolências aos amigos, familiares e admiradores" do ex-craque.

O Náutico, por sua vez, lembrou que "Dinamite foi um dos maiores jogadores da história do futebol nacional, sendo até hoje o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro". O Santa Cruz desejou "força aos fãs, amigos e familiares".

Outras equipes de expressão do futebol nacional também deram o último adeus a Dinamite. Segundo o Corinthians, "o futebol brasileiro perdeu mais um de seus grandes personagens". O São Paulo afirmou que "o legado do craque fica para a eternidade", enquanto o Palmeiras prestou "condolências aos familiares, amigos, fãs e torcedores neste momento de dor e saudade". Após dar adeus a Pelé na última semana, o Santos utilizou uma foto do ex-vascaíno ao lado do Rei chamando-os de "heróis eternizados".

Em Minas, Atlético/MG e Cruzeiro também lembraram dos feitos de Dinamite ao lamentarem a morte do ex-camisa 10 do Vasco. No Rio Grande do Sul, o Grêmio chamou 'Bob' de lenda e recordou que o ex-jogador é o maior artilheiro do Cruzmaltino. O Inter, por sua vez, lembrou que "Roberto virou Dinamite depois de um jogo contra o Inter, e com essa fama conquistou corações".

Fora do Brasil, o Barcelona, clube por onde Dinamite atuou na temporada 79/80, lamentou profundamente a morte do ex-jogador.

