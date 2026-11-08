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futebol Trio de Ferro voltará a disputar mesma divisão após 22 anos Náutico, Santa Cruz e Sport estarão na Série B de 2027, feito que não se repetia desde 2005

Após mais de duas décadas, Náutico, Santa Cruz e Sport voltarão a disputar a mesma divisão do futebol brasileiro. Com o Tricolor conseguindo o acesso na Série C, o Timbu evitando a queda na Série B e o Leão não obtendo sucesso na luta para retornar à elite nacional, o Trio de Ferro estará junto na Segundona de 2027.

A última vez que os três principais times da capital pernambucana jogaram a mesma divisão foi em 2005, também na Série B. Na ocasião, o Sport brigou contra o rebaixamento e conseguiu evitar a queda. Náutico e Santa Cruz avançaram até o quadrangular final do acesso, mas apenas a Cobra Coral subiu de divisão.

Alívio

Para o Santa, o saldo atual é positivo. O clube terminou 2026 celebrando o acesso à Série B, competição que não disputa desde 2017. Para o ano que vem, o Tricolor já anunciou a chegada do técnico Zé Ricardo e confirmou a dispensa de 19 jogadores.

Enquanto isso, o clube foca na renovação de algumas peças como o zagueiro Eurico e o atacante Ronald, além de lutar para trazer de volta o prata da casa Raniel, que atualmente está no BG Pathum United, da Tailândia.

O Santa também está trabalhando para definir o local da pré-temporada do clube para 2027, com o interesse em realizar as atividades no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), mas ainda esbarra em entraves financeiros com a Fênix.

Alívio também pode ser a palavra que define o Náutico. Convivendo com uma crise interna por conta dos salários atrasados, o clube conseguiu evitar o rebaixamento à Série C.

“O Náutico tem de comemorar muito essa permanência dado o cenário conturbado que o clube teve ao longo do ano. Sei que é muito pouco para o nosso torcedor e pela grandeza do clube, mas deve ser comemorado também por ter um calendário cheio no ano que vem, com Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B”, afirmou o técnico Bruno Pivetti, que deixou claro o interesse em seguir no comando do Timbu.

“O planejamento precisa ser feito com cuidado para atenuar a margem de erro. Espero que a gente avance nas tratativas porque eu gosto muito do clube, tenho identificação grande. Temos condições agora de planejar um 2027 melhor”, concluiu.

Frustração

Do lado do Sport, o clima é de decepção. Após a derrota para o Operário por 3x2 e a vitória do CRB por 3x0 diante do Náutico, o Leão ficou sem chances de brigar pelo acesso. O atacante Barletta, um dos principais nomes do time em 2026, não escondeu a insatisfação com o planejamento rubro-negro.

“Quero o Sport na Série A sempre, mas temos que começar a ver algumas coisas durante o ano e se programar melhor. Não sei de nenhum time brigando pelo G6 que trocou quatro vezes de treinador no ano. Não é desculpa, mas, se for para dar errado com quatro treinadores, eu prefiro dar errado com um só", desabafou. Antes de Mariano Soso, o Leão foi comandado por Roger Silva, Márcio Goiano e Gilmar Dal Pozzo.

O Santa Cruz já está de férias, enquanto Náutico e Sport ainda terão mais um compromisso no ano na rodada final da Série B. O Timbu visita o Londrina, no Paraná, enquanto o Leão recebe o Goiás, na Ilha do Retiro.

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