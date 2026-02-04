A- A+

futebol Trio de reforços ganha respaldo de Hélio na titularidade do Náutico Yuri Silva, Dodô e Júnior Todinho começaram a temporada no time titular, completando o grupo com os demais remanescentes de 2025

O lateral-esquerdo Yuri Silva, o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho. Dos 11 jogadores que formam atualmente o time titular do Náutico em 2026, esses são os três conseguiram se fixar entre os remanescentes de 2025 e integrar a base que levou o clube à liderança do Campeonato Pernambucano e, consequentemente, à vaga antecipada na semifinal do torneio.





Yuri

Na lateral esquerda, com a decisão de que o antigo dono da posição, Igor Fernandes, seria utilizado como zagueiro em 2026, o espaço ficou vago. Coube a Yuri Silva assumir a função. Ex-Athletic, o jogador também passou por Gonçalense, Criciúma, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Lugano-SUI e Portuguesa-RJ.

Na passagem pelo Santa, o atleta disputou 13 jogos na Série B de 2017. Na Ponte, ele trabalhou justamente com os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que solicitaram ao Náutico a contratação do lateral de 30 anos. No Náutico, tem a concorrência de Léo Jance no setor.

Dodô

Vindo do Vila Nova e também com passagem na Ponte Preta, Dodô chegou como um dos principais reforços para 2026. O jogador veio para substituir Patrick Allan, que não renovou com o Náutico e terminou acertando com o Santa Cruz.

O impacto de Dodô foi imediato. Em cinco jogos, o meia marcou três gols, sendo o vice-artilheiro do Náutico no Estadual, atrás apenas de Paulo Sérgio, com quatro. O atleta de 24 anos balançou as redes nos dois clássicos que disputou, nos triunfos por 4x0 perante Sport e Santa Cruz. No setor de armação, a briga pela posição é com Juninho.

Junior Todinho

O atacante Júnior Todinho foi o primeiro reforço anunciado pelo Náutico em 2026. Ex-Vila Nova, o jogador forma o trio de ataque ao lado de Paulo Sérgio e Vinícius. O atleta veio para ocupar a posição que em 2025 foi de Hélio Borges.

Ainda que questionado em parte dos jogos que disputou, Todinho balançou as redes diante do Santa Cruz e se manteve na base titular do Náutico durante a primeira fase do Estadual, mesmo com a concorrência de Felipe Saraiva.

