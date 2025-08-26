A- A+

Futebol Dois anos depois, Pernambuco volta a ter clubes do Trio de Ferro jogando em casa no mesmo dia A última vez que isso aconteceu foi em 2023. Coincidentemente, com Santa Cruz e Náutico atuando na mesma data

Ter ao menos dois clubes do Trio de Ferro da Capital (Náutico, Santa Cruz e Sport) jogando em casa no mesmo dia se tornou algo raríssimo nos últimos anos. Fruto de inúmeros casos de violência nos estádios e nos entornos da Região Metropolitana do Recife (RMR), que fizeram o Governo de Pernambuco e a Polícia Militar, além da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidades que organizam as competições locais e nacionais, respectivamente, evitarem partidas simultâneas na cidade. Mas, neste fim de semana, haverá uma exceção.



Náutico e Santa Cruz jogarão como mandantes no mesmo dia. O Timbu enfrenta o Ituano, às 17h, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 19h, o Tricolor encara o América-RN, na Arena de Pernambuco, pelo encontro de ida das quartas de final da Série D. A última vez que dois clubes da capital jogaram em casa na mesma data foi em 22 de março de 2023, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

A competição, para estabelecer que nenhum clube teria benefício de entrar em campo já sabendo o resultado de outro concorrente, estipulou que todas as partidas deveriam acontecer no mesmo dia e horário. A tabela fez com que, coincidentemente, alvirrubros e tricolores jogassem o duelo final pela etapa de grupos em casa.

Os jogos foram às 21h30. Com esquema especial de segurança, o Náutico venceu o Ferroviário nos Aflitos, por 3x2, e avançou ao mata-mata. Já o Santa Cruz foi derrotado por 4x0 para o Fortaleza, no Arruda, sendo eliminado. O público do Timbu foi de 5.348 torcedores. O Tricolor teve 9.018 espectadores.

Até o Campeonato Pernambucano de 2006, era comum ter “dobradinhas” de Náutico/Santa Cruz, Náutico/Sport ou Santa Cruz/Sport jogando no mesmo dia e horário. Em 2005, vale citar, Timbu e Tricolor disputaram jogos decisivos na Série B, valendo o acesso à Série A. Quase 30 mil pessoas acompanharam a derrota alvirrubra por 1x0 para o Grêmio, nos Aflitos. Mais de 60 mil estavam no Arruda, no 2x1 da Cobra Coral perante a Portuguesa, que garantiu a subida de divisão dos tricolores.

No Estadual de 2007, os jogos ainda aconteciam em datas semelhantes, mas passaram a ter horários diferentes. Ainda assim, houve um Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport, no Arruda, simultâneo ao duelo do Náutico diante do Vera Cruz, nos Aflitos.

Na semifinal do Pernambucano de 2010, o Clássico das Emoções, entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, começou somente 30 minutos depois do outro jogo do dia, entre Sport e Central, na Ilha do Retiro. Nos Estaduais de 2011 e 2012, houve somente um caso em cada edição com dois times do Trio de Ferro jogando ao mesmo tempo.

Já em 2013, enquanto o Náutico entrava em campo para encarar a Portuguesa, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Santa enfrentava o Luverdense, pela Série C.

