Trio pernambucano conquista pole na Porsche Cup Brasil e mira título
Josimar Jr., Sérgio Ramalho e Daniel Neumann comandam o carro número 27 neste sábado (28)
Pernambuco estará sendo representado na última etapa da disputa endurance da Porsche Cup Brasil, neste sábado (28), em Interlagos, São Paulo. O trio é formado por Josimar Jr., Sérgio Ramalho e Daniel Neumann conquistou a pole position na categoria Carrera Sport.
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Juntos, Josimar Jr e Sérgio Ramalho já possuem bastante experiência na competição e são bicampeões do torneio endurance - 2022 e 2025 -, certame que é marcado por longas provas. Na disputa deste final de semana, os pilotos vão percorrer 500km, em uma prova que deve durar aproximadamente mais de três horas.
Nesta prova, a novidade fica pela entrada de Daniel Neumann, que foi vice-campeão da Sprint Challenge em 2026 e campeão da Sprint Challenge Rookie em 2025.
Para conquistarem o terceiro título para o estado, o trio pernambucano precisará de uma conta simples: ficar na frente da dupla composta do Sebá Malucelli e Marcos Gomes, atuais líderes com 63 pontos, enquanto os pernambucanos possuem 57 pontos. Essa última etapa vale mais pontos.
“São 500km, mas a classificação é uma indicação do desempenho”, declarou Josimar Jr na prévia da corrida.
A pré-corrida está marcada às 13h10, com a corrida de 500km começando exatamente às 13h45. A disputa contará com transmissão ao vivo do perfil da Porsche Cup Brasil no YouTube, além do Canal Acelerados (YouTube) e BandSports.