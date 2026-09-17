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Paratletismo Trio pernambucano representa o Brasil no Grand Prix Paralímpico de Cali Atletas da APA integram a seleção brasileira que disputa a última etapa internacional do circuito mundial de atletismo paralímpico de 2026

Três atletas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) representam Pernambuco na Seleção Brasileira durante o Grand Prix Paralímpico de Atletismo de Cali, na Colômbia. Alanny Santos, Jonas Raíran e Pedro Leão iniciaram a disputa nesta quinta-feira (17), na última etapa internacional do circuito mundial de atletismo paralímpico de 2026.

Vindos do Sertão pernambucano, os três velocistas chegaram ao alto rendimento após trajetórias marcadas por desafios, superação e busca por espaço no esporte paralímpico.

Alanny Santos compete na classe T20, destinada a atletas com deficiência intelectual. Ela começou a correr aos 11 anos, em competições escolares com atletas sem deficiência, antes mesmo de receber um diagnóstico. No atletismo, encontrou uma ferramenta para ampliar sua percepção sobre os próprios limites.

"Representar o Brasil é um sentimento muito especial e uma grande responsabilidade. Poder levar também a força do Sertão de Pernambuco para uma competição internacional é motivo de muito orgulho sempre”, destacou.

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Na classe T36, para atletas com paralisia cerebral, Jonas Raíran encara uma rotina intensa de preparação. Treinos sob altas temperaturas e em terrenos de areia fazem parte do dia a dia do atleta, que vê as dificuldades como parte de sua preparação.

"O atletismo me fez ver a vida de outra maneira, porque no começo eu não aceitava a minha deficiência, mas depois que eu fui vendo como é maravilhoso tudo isso, minha mente foi mudando”, disse.

Pedro Leão disputa a classe F35, também destinada a atletas com paralisia cerebral. O atleta destaca que, além da preparação esportiva, precisou enfrentar o capacitismo ao longo da trajetória até o esporte profissional.

"Devido ao capacitismo, nós, pessoas com deficiência, muitas vezes vivemos à margem da sociedade, nos sentimos deslocados e estranhos de maneira errônea. O esporte paralímpico entra como uma ferramenta de inclusão belíssima, nos inserindo em um meio onde somos comuns, trazendo uma sensação incrível de pertencimento."

O trio tem patrocínio do Google, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, e apoio da APA. A associação é tetracampeã consecutiva do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico, entre 2022 e 2025, e foi reconhecida como Clube Destaque no Prêmio Paralímpicos de 2024.

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