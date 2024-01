A- A+

Sport Trio se apresenta e elenco do Sport vai ganhando corpo para início da temporada 2024 Nos próximos dias, Alan Ruiz e Luciano Castán são aguardados no CT rubro-negro

Perto de completar uma semana de pré-temporada, o elenco do Sport vai ficando cada vez mais encorpado de olho nos desafios de 2024. Segundo a assessoria de comunicação do clube, nesta terça-feira (2), mais três jogadores se apresentaram ao CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para dar início às atividades: o zagueiro Sabino, o volante Felipe e o atacante Pablo Dyego.

Enquanto o resto do elenco já realiza atividades no campo com o técnico Mariano Soso, o trio seguiu o procedimento do primeiro dia após o período de férias. Os jogadores passaram por exames, testes e avaliações físicas junto à coordenação de performance.

Ao longo da semana, mais dois jogadores são aguardados no Sport. Por questões pessoais, o meia Alan Ruiz se reapresenta ao clube nesta quarta-feira (3). Já o zagueiro Luciano Castán, por questão contratual, inicia os trabalhos na quinta-feira (4).

Depois do descanso no primeiro dia do ano, o elenco do Sport se reapresentou na manhã desta terça, no CT do clube, para a primeira movimentação de 2024. Às 15h, o plantel terá uma nova sessão de atividades.

