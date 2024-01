A- A+

Sport Trio tem nome publicado no BID e pode reforçar Sport contra o Petrolina Outros sete jogadores precisam ser regularizados nesta sexta (12) para participarem da estreia no Estadual

Em reta final de preparação para o confronto com o Petrolina, sábado (13), pela estreia no Campeonato Pernambucano, o Sport regularizou três recém-contratados: o goleiro Caíque França, o lateral-direito Lucas Ramon e o atacante Pablo Dyego.

O trio teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira (11), e pode ser utilizado pelo técnico Mariano Soso para o duelo que acontecerá na Arena de Pernambuco, às 16h.

Os clubes puderam começar a regularizar seus atletas na última quarta-feira (10), com a abertura da janela de transferências do Brasil, que segue até o dia 03 de abril.

Com o fechamento do sistema da CBF às 19h desta quinta, o Leão corre para regularizar os demais reforços nesta sexta-feira (12). Dos reforços anunciados, sete ainda não tiveram seus respectivos nomes publicados no BID.

São eles o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Riquelme, o zagueiro Luciano Castán, o meia Pedro Vilhena, e os atacantes Arthur Caíke, Romarinho e Zé Roberto.

