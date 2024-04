Trio titular vai desfalcar Sport na estreia da Série B contra o Amazonas

A- A+

Com a estreia da Série B batendo na porta, o técnico Mariano Soso ganhou problemas para escalar o Sport contra o Amazonas, em partida marcada para este sábado (20), às 17h, na Arena da Amazônia. O Leão viajou para Manaus sem a presença de três titulares: o zagueiro Rafael Thyere, além dos meias Alan Ruiz e Lucas Lima.

Apesar do período de dez dias sem jogos, o trio apresentou desgaste muscular e será preservado para evitar contusões que possa tirá-lo de ação por mais tempo na temporada.

Na zaga, sem a presença do capitão, a tendência é que Alisson Cassiano seja acionado ao lado de Luciano Castán. Chico é outro candidato a vaga, após retornar do empréstimo junto ao Novorizontino.

Já no meio-campo, com a ausência dos dois principais armadores, a configuração da equipe pode mudar um pouco. Tití Ortiz deve herdar a vaga de Lucas Lima, enquanto Chrystian Barletta deve ser utilizado no lugar de Alan Ruiz.

Veja também

Patinação Evento de patinação gratuito é atração do Bairro do Recife neste domingo (21)