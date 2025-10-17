A- A+

BOLA DA COPA Trionda: bola oficial da Copa do Mundo 2026 supera vendas da antecessora em 220% no Brasil Produto foi anunciado pela Fifa no último dia 3 de outubro

Anunciada no último dia 3 de outubro, a Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026, já é um sucesso comercial no Brasil.

O jornal O Globo teve acesso, em primeira mão, a levantamento da Netshoes que aponta um aumento de 220% nas vendas da bola em comparação a sua antecessora, a Al Rihla, do mundial do Catar.

A comparação é feita com base nos dez primeiros dias de disponibilidade de ambas as bolas. A gigante do e-commerce ainda aponta uma forte predileção do público pela versão mini da Trionda, que representa 37% das vendas. As versões da bola, fabricada pela Adidas, vão de R$ 99 a R$ 1.299.

"O desempenho superou as nossas expectativas e ver a Trionda alcançar resultados tão expressivos em poucos dias mostra o quanto o público brasileiro já está no clima do mundial", afirma o gerente comercial de futebol da Netshoes, Thiago Bessa.

Saiba mais sobre a bola

O nome Trionda tem origem no espanhol e significa “três ondas”, em homenagem à primeira vez em que três países serão a sede do torneio: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio começa no dia 11 de junho.

O design apresenta uma combinação de vermelho, verde e azul, em homenagem aos três países-sede, enquanto uma nova construção de quatro gomos com geometria fluida remete às ondas que inspiraram o nome da bola. Esses gomos se conectam para formar um triângulo no centro, simbolizando a união histórica das três nações anfitriãs.

A bola possui ícones que representam cada país: a folha de bordo do Canadá, a águia do México e a estrela dos Estados Unidos.

