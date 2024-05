Troféu Bola de Ouro conquistado por Maradona na Copa do Mundo de 86 vai ser leiloado

A- A+

O troféu Bola de Ouro, conquistado por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986, vai ser leiloado no mês que vem na França. O anúncio foi feito pela casa de leilões Aguttes, nesta terça-feira.



Esta é a primeira Bola de Ouro oferecida ao melhor jogador de um Mundial de futebol a ser leiloada. Maradona foi eleito o grande nome da competição. Ele balançou a rede cinco vezes e ainda levou a Argentina ao título no México.



Embora o valor ainda não tenha sido confirmado, a expectativa é que a peça alcance uma alta cifra pelo seu valor histórico. O leilão está marcado para o dia 6 de junho.





O troféu carrega uma história inusitada. Após receber a premiação, o astro argentino guardou a peça no Banco della Província de Nápoles. Em 1989, no entanto, a instituição financeira foi alvo de um assalto. Além da alta soma em dinheiro, os criminosos também roubaram a Bola de Ouro de Maradona.



Anos depois, o prêmio foi encontrado novamente entre vários lotes de troféus em uma sala de leilões. A casa Aguttes investigou a procedência e autenticou a peça como legítima.



A Copa do Mundo de 86 é lembrada, principalmente, pelos dois gols marcados pelo camisa 10 no triunfo sobre a Inglaterra, em jogo válido pelas quartas de finais da competição.



Ele abriu o marcador ao fazer um gol de mão erguendo o punho e enganando o goleiro inglês Peter Shilton. Mais tarde, o polêmico craque disse que o gol foi marcado pela "Mão de Deus."



Depois, Maradona definiu a partida ao iniciar uma arrancada do meio-campo. Ele passou por quatro adversários, driblou o arqueiro, e sacramentou a vitória por 2 a 0.

Veja também

FUTEBOL CBF decide adiar apenas jogos de clubes gaúchos no Brasileirão e na Copa do Brasil