Troféu Brasil de Natação: Gabrielle Roncatto alcança mais um índice para o Mundial

No terceiro dia de competição do Troféu Brasil de Natação, no Complexo Esportivo Santos Dumont, na Zona Sul do Recife, mais cinco índices foram conquistados para o Mundial de Natação de Fukuoka.

Na prova mais longa do dia, Gabrielle Roncatto e Viviane Jungblut conquistaram índices para os 800m livre. Guilherme Caribé e Marcelo Chierighini garantiram vaga nos 100 metros livre e Gabrielle Silva foi a boa surpresa do dia no 200 peito e também estará no Japão.

100 metros livre masculino

Numa das provas mais tradicionais da natação e na qual o Brasil tem grande tradição, a expectativa ganhou mais força depois dos bons tempos conquistados por Guilherme Caribé e Marcelo Chierighini, o último nadou para 47 segundos, bem abaixo do índice para o mundial.

Contudo, é necessário que os bons tempos também sejam feitos na final e Caribé e Chierighini trataram de resolver isso. Marcelo passou para os primeiros 50 metros muito forte, chegando a abrir um corpo de distância dos adversários.

Já na volta, Caribé cresceu na disputa e tomou a primeira posição nos metros finais. Guilherme fechou a prova com 48.11 e Marcelo tocou a borda com 48.14, ainda com certa tranquilidade diante do índice, que era de 48.51.

Ainda na borda da piscina, logo após a prova, Marcelo Chiereghini admtiu que não fechou bem a prova, mas ainda assim se mostrou satisfeito com o resultado. "Eu senti a volta e vi o Caribé recuperando na prova e vencendo. Ainda assim, objetivo conquistado, além das minhas expectativas. E é muito bom ver o Caribé chegando forte, essa nova geração que vem ganhando espaço", disse Chiereghini.

Ao lado de Marcelo, Guilherme Caribé não escondia a alegria com o resultado obtido. Nadador da Bahia, teve a presença da família na arquibancada do Santos Dumont. "Estou muito feliz e satisfeito com o meu desempenho, conquistando a presença no meu primeiro mundial absoluto", comentou Caribé.

200 metros peito feminino

Em uma prova que historicamente o Brasil não tem tradição, Gabrielle Silva parece escrever um novo capítulo. A atleta do Flamengo nadou forte desde o início e logo desgarrou das outras nadadoras. Gabrielle não diminuiu o ritmo e conseguiu fechar forte a prova. Com o tempo de 02:25.31, Silva se classificou para o primeiro mundial na carreira. O índice da prova era de 02:25.91.

Visivelmente emocionada, Gabi comentou sobre a trajetória até o índice do mundial. "Estou muito feliz, realizada. Tive momentos de incertezas e troca de clube, mas o apoio que recebi do Flamengo e do meu treinador que me recebeu em casa, foram fundamentais", disse.

800 metros livre feminino

Antes da prova de fundo, a expectativa eram boas, com projeção de mais de duas atletas nadando abaixo do tempo mínimo para classificação ao Mundial. A teoria se confirmou e Viviane Jungblut, Gabrielle Roncatto e Beatriz Dizotti nadaram abaixo de 08:37.90, índice da prova.

Viviane, atleta acostumada a nadar longas distâncias e com participação em provas de águas abertas, logo disparou na frente e liderou a prova quase de ponta a ponta, sem diminuir muito o ritmo.

Já Gabrielle e Beatriz brigavam pelo segundo posto. Com o tempo de 08:32.73, Jungblut chegou antes de todas as adversárias. Roncatto tocou a borda com 08:35.38 e Dizotti 08:36.16.

Ainda que as três tenham nadado abaixo do índice, apenas Viviane e Gabrielle conquistaram vaga em Fukuoka, no Mundial. Pois, cada país pode levar apenas os dois melhores atletas. Roncatto já havia classificado nos 400 metros livres no primeiro dia de competição.

