Troféu Brasil de Natação: Léo de Deus e Bruna Leme conquistam mais dois índices para o Brasil

No segundo dia de competições do Troféu Brasil de Natação, disputado no Santos Dumont, na Zona Sul do Recife, o Brasil garantiu, nesta quarta-feira (31), mais dois atletas no Mundial de Fukuoka. O experiente Leonardo de Deus se credenciou para a sua sexta participação em mundiais ao atingir o índice nos 200 metros borboleta. Já Bruna Leme surpreendeu, baixou quatro segundos do seu tempo de balizamento no 200 medley e vai para um campeonato mundial pela primeira vez na categoria absoluto.

Léo de Deus vencendo o tempo

Participando da seleção brasileira de natação desde 2011, Leonardo de Deus é um dos exemplos de longevidade no esporte, mesmo em uma modalidade em que muitos atletas despontam ainda na adolescência e que exige muito da questão física no decorrer dos anos. O sul-matogrossense afirmou que se inspira em outro experiente atleta, Nicholas Santos, campeão mundial de piscina curta, com 42 anos.

Durante a disputa, quem apareceu como principal oponente para Léo, foi o roraimense Luiz Altamir, que conseguiu acompanhar até os primeiros 150 metros. Contudo, ainda faltava 50 metros quando, na última volta da piscina, o atleta da Unisanta deu o sprint final e fechou a prova com o tempo de 1min55s47. Essa é a 11ª melhor marca de Leonardo nos 200 metros borboleta e mais de um segundo abaixo do índice da prova.

Na entrevista coletiva logo ao sair da piscina, o atleta garantiu que ainda tem muita lenha para queimar. "Fazia tempo que eu não nadava, a natação brasileira precisava da minha volta. Tem quem diga que eu já tenha 32 anos, que já está acabando, mas eu digo que tem muito Léo de Deus ainda", disse o nadador.

Surpresa boa

Nos 200 metros medley feminino, os olhos não estavam voltados para a raia seis, de Bruna Leme, atleta do Corinthians. Outras atletas despontavam como favoritas ao título e ao índice. Contudo, Bruna deu uma aula dentro da água e mostrou como se fecha forte uma prova.

Com o tempo de balizamento de 2min16s92, a atleta tinha sua melhor marca quatro segundos acima do tempo mínimo que lhe levaria ao mundial. Na classificatória, Bruna fechou em 2min17s73, não gerando muitas expectativas para o público. Porém, tratou de nadar rápido na hora certa.

Com 2min12s71 na final, a atleta garantiu vaga no Japão e fará parte de seu primeiro mundial. A única nadadora da natação brasileira que fez essa prova com o tempo abaixo de Bruna foi a pernambucana Joanna Maranhão, uma das maiores nadadoras da história do país e finalista olímpica.

