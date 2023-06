Troféu Brasil: promessa pernambucana, Beatriz Bezerra conquista medalha de prata

A- A+

No penúltimo dia de competição do Troféu Brasil de Natação, nesta sexta-feira (02), no Complexo Esportivo Santos Dumont, Beatriz Bezerra se junta a Júlia Goes e é mais uma pernambucana que conquista pódio no mais importante campeonato da modalidade. A atleta superou algumas dificuldades físicas, fez boa prova dos 50 metros borboleta e por apenas um centésimo não conquistou o lugar mais alto do pódio.

Ainda ao longo do quarto dia de competição, três índices individuais e um coletivo para o Mundial de Fukuoka foram conquistados. Com grande destaque para o desempenho da natação feminina brasileira, que já tem oito atletas confirmadas no Japão.

50 metros borboleta feminino

Duas jovens nordestinas dominaram uma das provas mais rápidas da natação. Em uma disputa metro a metro, centésimo a centésimo, Celine Bispo, atleta do Yatch Clube da Bahia, venceu Beatriz Bezerra, da AABB-Recife, no detalhe da chegada. Celine fez um prova de recuperação e cresceu nos últimos metros, enquanto Beatriz permaneceu entre as primeiras do início ao fim. A baiana finalizou a prova com 26.26, enquanto Bia fechou com 26.27.

Beatriz, destaque e futuro da natação nacional, tem recordes e títulos nacionais na categoria juvenil e foi medalhista no Mundial de Natação Júnior em 2022, no Peru. Mas o fato da juventude não impediu que a pernambucana já conquistasse bons resultados na categoria absoluto.

Mulheres continuam a fazer bonito

O 200 metros livre é uma das mais fortes provas da natação nacional, tanto entre as mulheres como entre os homens. Mas foram elas que continuaram a fazer marcas mais expressivas. Maria Fernanda Costa, atleta do Unisanta, partiu em disparada desde o início e dominou a prova de ponta a ponta. Mafê passou tranquilamente abaixo do índice da prova para o mundial e encerrou a prova com o bom tempo de 01:57.76, quase um segundo abaixo do necessário.

Mas ela não foi a única a nadar forte. Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida e Gabrielle Roncatto também tiveram bons resultados. Na soma de todos os quatro tempos, ficaram abaixo do necessário para se classificarem para o revezamento 4x200 metros livre.

Medalhista olímpico garante vaga

Na prova que é a sua especialidade e que lhe rendeu uma medalha de bronze olímpico em Tóquio, Fernando Scheffer mudou a estratégia e colheu bons resultados. O gaúcho adotou uma postura agressiva e acelerou desde o ínicio, puxando o ritmo da prova. Assim, o nadador voltou a nadar abaixo de 1:47.00 e encaixou o tempo de 01:46.28, garantindo vaga no Mundial.

Scheffer afirmou que se sentiu melhor nesta sexta-feira e detalhou um pouco da trajetória de treino que fez. "Estou muito bem, muito bom nadar em alto nível, estava há muito tempo sem competir, desde o Troféu Finkel do ano passado. A gente fez um preparação bem longa, 22 semanas de treino, com bloco bem sólido de treinamento", disse.

Murilo Sartori, atleta do Flamengo chegou bem próximo, mas por conta de um centésimo não bateu o índice de 01:47.06.

Representante na prova mais dura da natação

Filho de pernambucana, Stephan Steverink conta com torcida especial nos dias de competição no Santos Dumont. Paulista de nascimento e atleta do Flamengo, o 'Malvadão', como é conhecido, garantiu vaga no 400 metros medley, prova que mistura todos os estilos da natação.

Stephan nadou forte os primeiros 100 metros borboleta, dividindo a liderança com Brandonn Almeida. Na sequência, no nado de costa, ele perdeu a liderança da prova, mas recuperou a dianteira com o bom nado de peito que tem. Por fim, manteve a primeira colocação e o forte ritmo no nado livre para vencer e conquistar o índice para o Mundial.

