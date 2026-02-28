Sáb, 28 de Fevereiro

Futebol

Troféu da Copa do Mundo chega ao México para iniciar sua turnê em Guadalajara após onda de violência

Taça chegou ao país nessa sexta-feira (27) para iniciar um tour por nove cidades em meio a um forte esquema de segurança

Taça da Copa do Mundo chega ao México para um tour em nove cidadesTaça da Copa do Mundo chega ao México para um tour em nove cidades - Foto: Ulises Ruiz/AFP

A taça da Copa do Mundo da Fifa chegou ao México na sexta-feira para iniciar um tour por nove cidades, no período que antecede a realização do Mundial de 2026, em meio a um forte esquema de segurança após uma recente onda de violência decorrente da morte de um chefão do narcotráfico.

As preocupações com a segurança no México, país assolado pela violência relacionada ao narcotráfico há duas décadas, se intensificaram após ataques realizados por criminosos no domingo, em retaliação à operação militar que resultou na morte de Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho.

No entanto, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reafirmou na quinta-feira, em um telefonema para a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que há plena confiança no país como um dos anfitriões — juntamente com os Estados Unidos e o Canadá — do principal torneio de futebol do mundo.

"O México está pronto para receber todos os visitantes. Todas as equipes e seus torcedores podem ter certeza de que serão recebidos de braços abertos", declarou o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, na sexta-feira, ao receber o troféu.

"Eles podem ter certeza de que chegarão a um lugar seguro e hospitaleiro", acrescentou o ministro, falando em nome de Sheinbaum.

De la Fuente destacou a confiança que Infantino reafirmou no México para a realização da Copa do Mundo.

"A ligação telefônica que o presidente da Fifa fez ontem à presidente Sheinbaum é uma clara demonstração que reitera a confiança mundial no México para sediar esta Copa", observou De la Fuente.

O troféu chegou ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, onde também foi recebido por Ronald Johnson, embaixador dos Estados Unidos no México, e pela governadora Delfina Gómez.

Roberto Ayala, ex-zagueiro argentino que integra a comissão técnica da seleção 'Albiceleste' campeã da Copa do Catar em 2022, esteve presente no evento, assim como o lendário atacante mexicano Hugo Sánchez.

A Copa do Mundo passará por nove cidades mexicanas. O tour começará em Guadalajara, de 28 de fevereiro a 2 de março.

Gabriela Cuevas, representante do governo mexicano para o Mundial, enfatizou a importância de Guadalajara ser a primeira cidade mexicana a receber o troféu da Fifa.

"Guadalajara e Jalisco demonstram não apenas o trabalho em equipe que existe no México, mas também a importância de trabalhar com inteligência e cooperação, combatendo os criminosos, sim, mas também abordando suas causas profundas", afirmou.

O troféu seguirá então para León (4 e 5 de março), Veracruz (6 e 7 de março), Chihuahua (9 e 10 de março), Querétaro (11 e 12 de março), Monterrey (14 a 16 de março), Puebla (18 e 19 de março), Mérida (21 e 22 de março) e em junho encerra o tour na Cidade do México (5 a 8 de junho), local da abertura da Copa do Mundo.

