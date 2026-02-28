Troféu da Copa do Mundo chega ao México para iniciar sua turnê em Guadalajara após onda de violência

A- A+

A taça da Copa do Mundo da Fifa chegou ao México na sexta-feira para iniciar um tour por nove cidades, no período que antecede a realização do Mundial de 2026, em meio a um forte esquema de segurança após uma recente onda de violência decorrente da morte de um chefão do narcotráfico.

As preocupações com a segurança no México, país assolado pela violência relacionada ao narcotráfico há duas décadas, se intensificaram após ataques realizados por criminosos no domingo, em retaliação à operação militar que resultou na morte de Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho.

No entanto, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reafirmou na quinta-feira, em um telefonema para a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que há plena confiança no país como um dos anfitriões — juntamente com os Estados Unidos e o Canadá — do principal torneio de futebol do mundo.

"O México está pronto para receber todos os visitantes. Todas as equipes e seus torcedores podem ter certeza de que serão recebidos de braços abertos", declarou o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, na sexta-feira, ao receber o troféu.

"Eles podem ter certeza de que chegarão a um lugar seguro e hospitaleiro", acrescentou o ministro, falando em nome de Sheinbaum.

De la Fuente destacou a confiança que Infantino reafirmou no México para a realização da Copa do Mundo.

"A ligação telefônica que o presidente da Fifa fez ontem à presidente Sheinbaum é uma clara demonstração que reitera a confiança mundial no México para sediar esta Copa", observou De la Fuente.

O troféu chegou ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, onde também foi recebido por Ronald Johnson, embaixador dos Estados Unidos no México, e pela governadora Delfina Gómez.

Roberto Ayala, ex-zagueiro argentino que integra a comissão técnica da seleção 'Albiceleste' campeã da Copa do Catar em 2022, esteve presente no evento, assim como o lendário atacante mexicano Hugo Sánchez.

A Copa do Mundo passará por nove cidades mexicanas. O tour começará em Guadalajara, de 28 de fevereiro a 2 de março.

Gabriela Cuevas, representante do governo mexicano para o Mundial, enfatizou a importância de Guadalajara ser a primeira cidade mexicana a receber o troféu da Fifa.

"Guadalajara e Jalisco demonstram não apenas o trabalho em equipe que existe no México, mas também a importância de trabalhar com inteligência e cooperação, combatendo os criminosos, sim, mas também abordando suas causas profundas", afirmou.

O troféu seguirá então para León (4 e 5 de março), Veracruz (6 e 7 de março), Chihuahua (9 e 10 de março), Querétaro (11 e 12 de março), Monterrey (14 a 16 de março), Puebla (18 e 19 de março), Mérida (21 e 22 de março) e em junho encerra o tour na Cidade do México (5 a 8 de junho), local da abertura da Copa do Mundo.

