Futebol Pernambucano

Troféu do Campeonato Pernambucano é apresentado oficialmente pela FPF

Peça simboliza tradição e competitividade da principal competição do futebol estadual

Taça do Campeonato Pernambucano 2026Taça do Campeonato Pernambucano 2026 - Foto: Thiago Lemos/FPF

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) apresentou, nesta terça-feira (24), o troféu do Campeonato Pernambucano Série A1 2026, na semana que marca o início da decisão da competição.

Com os finalistas já definidos, a peça passa a ocupar o centro das atenções e se torna o símbolo máximo da conquista estadual. A finalíssima entre Náutico x Sport será disputada no dia 8 de março, às 18h, no Estádio dos Aflitos.

O troféu reúne elementos que remetem à identidade e à história do futebol pernambucano. O design valoriza linhas modernas, aliadas a referências tradicionais da competição, traduzindo em forma e conceito a importância do Estadual no calendário esportivo do Estado.

Disputado por Decisão, Jaguar, Maguary, Náutico, Retrô, Santa Cruz, Sport e Vitória, o Campeonato Pernambucano chega à fase final após um formato que valorizou regularidade e desempenho técnico. Na Primeira Fase, os clubes se enfrentaram em turno único, com os dois melhores avançando diretamente às semifinais e as equipes entre a terceira e a sexta posições disputando a fase eliminatória.

Com informações da assessoria

