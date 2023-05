A- A+

Copa do Nordeste Troféu e mascote da Copa do Nordeste participam de evento aberto ao público em loja de atacarejo A "Orelhuda" e Zeca Brito estão das 10h às 16h desta quarta (03) no Assaí Atacadista, localizado na Avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo

Antes de chegar na Ilha do Retiro, palco da final da Copa do Nordeste entre Sport x Ceará nesta quarta-feira (03), a taça do Nordestão e o mascote Zeca Brito participam de uma visitação aberta ao público, das 10h às 16h, no Assaí Atacadista. A atividade com a "Orelhuda" é gratuita e vai acontecer no interior da unidade localizada na Avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo.

Além da exposição do desejado troféu, estão previstas diversas atividades. Dentro da loja, os torcedores têm acesso a um espaço "instagramável" com painel oficial do torneio para fazer fotos e vídeos para as redes sociais.

Também há brincadeiras como o tradicional desafio de Chute ao Gol disponível para quem quiser. Todos que participarem das atividades podem concorrer a brindes especiais, como sacolas retornáveis e vales-compra no valor de R$ 50.

A posse definitiva da Orelhuda ficará com o vencedor do confronto na Ilha do Retiro. Com a vitória no jogo de ida no Castelão, o Ceará joga pelo empate para conquistar o Nordestão pela terceira vez. Em busca do tetra, o Sport precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso seja a vantagem mínima, a decisão ficará para os pênaltis.

