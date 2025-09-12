A- A+

Natação Troféu União das Águas de natação é atração do Santos Dumont neste sábado (13) Evento deve reunir cerca de 500 crianças e adolescentes

O Centro Esportivo Santos Dumont, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, recebe neste sábado (13), a partir das 8h, a segunda edição do Troféu União das Águas.

A competição é válida pela segunda etapa do Circuito Estadual de Natação e é realizada pelo Instituto Etiene Medeiros (IEM) em parceria com o Colégio Boa Viagem.

O evento deve reunir cerca de 500 crianças e adolescentes. A nadadora fundadora do IEM, Etiene Medeiros, estará presente no Santos Dumont.

A competição é aberta ao público que quiser assistir.





Troféu União das Águas

Com mais de 10 anos de história, o Troféu União das Águas se consolidou como uma das principais portas de entrada para a natação em Pernambuco, especialmente para atletas não federados, fortalecendo a cultura esportiva e promovendo a iniciação de crianças e jovens na modalidade.

Na primeira edição de 2025, realizada em abril, o Troféu União das Águas teve 523 atletas inscritos e um público de mais de 2.000 pessoas, entre familiares, professores, dirigentes e entusiastas da natação.

Agora, com a chegada da segunda etapa, o projeto amplia seu alcance com mais inscrições gratuitas, reforçando o compromisso de democratizar o acesso ao esporte e oferecer oportunidades reais a crianças e jovens que, muitas vezes, não têm acesso a competições formais.

"Mais do que resultados, o evento promove valores como disciplina, superação, respeito e inclusão social. Assim como a integração entre gerações, conectando atletas iniciantes com a história viva da natação pernambucana. Mais do que uma disputa por medalhas, é uma celebração da educação, do bem-estar e da potência transformadora do esporte", destaca Etiene.

Os participantes contarão com espaços de lazer, convivência e apresentações culturais, valorizando a diversidade e a identidade local.

"Será um momento para criar memórias, fortalecer vínculos e viver a natação dentro e fora da piscina", completa a nadadora pernambucana.

IEM

O IEM busca proporcionar desenvolvimento integral às crianças e jovens que participam do projeto, com foco na natação e no combate às desigualdades de raça, classe e gênero.

Os alunos fazem parte da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco e precisam participar de até 75% das atividades mensais do IEM para garantirem permanência no projeto.

As atividades do Instituto são realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE), de terça a sexta-feira.

Com informações da assessoria



