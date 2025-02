A- A+

ESPORTES Trombose venosa: conheça doença afastará astro do Spurs das quadras até o final da temporada Victor Wembanyama foi diagnosticado após sua participação no Jogo das Estrelas da NBA no fim de semana

O prodígio francês Victor Wembanyama perderá o restante da temporada 2024-2025 da NBA devido a uma trombose venosa profunda no ombro direito, anunciou nesta quinta-feira seu time, o San Antonio Spurs. Aos 21 anos, principal estrela da equipe texana, foi diagnosticado com a condição após sua participação no Jogo das Estrelas da NBA no fim de semana.

"Daremos atualizações sobre seu estado de saúde quando for apropriado", diz o comunicado publicado nas redes sociais pelos Spurs. A trombose venosa profunda é uma condição séria caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos em veias profundas. Pode levar a complicações como embolia pulmonar, infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência venosa.



Na temporada 2024-2025, sua segunda na NBA, 'Wemby' disputou 46 partidas, com médias de 24,3 pontos, 11 rebotes e 3,7 assistências por jogo.

Seu último jogo nesta temporada foi a derrota dos Spurs por 116-113 contra o Boston Celtics em 12 de fevereiro, no qual marcou 17 pontos e pegou 13 rebotes. O francês, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi eleito Novato do Ano da NBA na temporada passada.

Considerado por muitos como o "futuro da NBA", 'Wemby' participou pela primeira vez do Jogo das Estrelas no último fim de semana. Um relatório da ESPN indica que os Spurs esperam que ele possa retornar às competições na próxima temporada da NBA.

"Perdemos uma peça importante"

"Sabemos que estamos perdendo uma parte importante do nosso time", disse **Chris Paul**. "Além do talento, o carisma dele e o que ele traz para o vestiário é o que mais sentiremos falta".

"Entendemos que temos um trabalho a fazer, mas nos preocupamos com as pessoas do nosso grupo", acrescentou o armador.

A Federação Francesa de Basquete afirmou estar ciente da situação e em contato com o departamento médico dos Spurs.

"Sei o quanto ele ama jogar e o quão difícil será ficar tanto tempo fora", disse Boris Diaw, ex-jogador campeão da NBA com os Spurs e atual diretor-geral da seleção francesa.

Além da ausência de Wembanyama, os Spurs também enfrentam a baixa de seu técnico, Gregg Popovich, que sofreu um **derrame cerebral em 2 de novembro de 2024** e segue em recuperação desde então.

Com a chegada de De'Aaron Fox na janela de transferências de inverno, os Spurs formaram um trio promissor com Chris Paul e Wembanyama, com esperanças de disputar os playoffs.

Atualmente, os Spurs ocupam a 12ª posição na Conferência Oeste, quatro jogos atrás do último time na zona de classificação para a pós-temporada.

