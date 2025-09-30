A- A+

Corrida de Rua Tropa dos Gorillas: conheça grupo que movimenta mais de mil pessoas pelas ruas através da corrida De forma inclusiva, o movimento criado pelo influenciador digital Luiz Gustavo realiza treino semanal no Recife; grupo busca estruturação e faz pausa nesta semana

No embalo da febre pela corrida, o influenciador digital Luiz Gustavo teve uma ideia ousada. Ele criou um movimento inclusivo, que percorre as ruas do Recife com objetivo de promover saúde e a prática esportiva: a "Tropa dos Gorillas Run".

O movimento começou entre amigos e reúne, atualmente, mais de mil pessoas vestidas de preto por "corridão", nome do treino de 5 km pelas ruas da capital pernambucana.

O grupo sai uma vez por semana, na quarta-feira, com concentração no COMPAZ Miguel Arraes, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Mais de 40 pessoas trabalham na organização das corridas que sempre passam por percursos diferentes e retornam ao local de concentração.

De onde veio a ideia?

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Luiz Gustavo, de 24 anos, revelou que sempre teve uma vida ativa em relação à prática de atividade física.

Assim como a maioria das crianças no Brasil, o fundador da Tropa dos Gorillas tinha como objetivo ser jogador de futebol. Ele abandonou o sonho quando descobriu que seria pai e precisava trabalhar.

"Uma forma de me manter ativo foi a corrida. Eu comecei a ser influenciador e passei a publicar minha rotina. Foi assim que a galera começou a se identificar e a gente começou a criar nosso grupo, da Tropa dos Gorillas", relembrou Luiz.

Luiz Gustavo, idealizador da Tropa dos Gorillas. Foto: Caick Anderson Delgado da Silva/ Divulgação

Esse primeiro grupo da Tropa dos Gorillas era apenas entre Luiz Gustavo e seus amigos. A ideia tinha como premissa se reunir no fim de semana para fazer um treino diferente.

No ano passado, Luiz pegou referências de grupos em São Paulo e no Rio de Janeiro para fazer as ações com seus seguidores.

“Começou entre amigos, a gente saiu junto correndo e depois criamos um grupo. Pensamos 'vamos fazer mais encontros' e foi acontecendo. Hoje tem milhares de pessoas correndo com a gente”, destacou.

Crescimento

Com o crescimento do movimento e a grande repercussão de vídeos dos corredores pelas redes sociais, a Tropa dos Gorillas também passou a ser alvo de comentários negativos.

De acordo com Luiz Gustavo, o grupo mostra de forma respeitosa o verdadeiro objetivo do movimento.

"A gente que é da periferia tem muito julgamento. Se a gente mostrar de outro modo, a galera começa a entender o objetivo da tropa. Usamos essas críticas como uma forma de construção para ver o que temos que adaptar e melhorar", explicou.

E um objetivo central do movimento é ser inclusivo para todas as pessoas que queiram iniciar a prática de atividade física.

“Fazemos um movimento que é para todo mundo participar, sair de casa, cuidar da saúde e se movimentar. E a nossa lei é não deixar ninguém para trás, por isso sempre tem staff para ajudar no final do pelotão. A gente finaliza todo mundo junto”.

Organização

A corrida da Tropa dos Gorillas terá uma pausa nesta semana. A organização do movimento está em contato com órgãos públicos para garantir apoio logístico e de trânsito para manter a segurança dos corredores.

Nessa segunda-feira (28), eles foram recebidos na Prefeitura do Recife e esperam, a partir da próxima semana, contar com o apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e da Guarda Municipal do Recife (GCM).

“A gente vai pegar essa pausa para organizar, porque já temos o planejamento de evoluir muito, de virar uma empresa que possa ajudar muita gente do Recife, melhorando a qualidade de vida da galera”.



