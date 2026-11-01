A- A+

Sport Tropeço pode fazer Sport perder até duas posições, mas técnico prega perseverança Leão desperdiçou oportunidade de entrar na zona de playoffs da Série B

O empate com o Botafogo-SP, no sábado (31), em Ribeirão Preto, jogou um balde de água fria nas pretensões do Sport nesta reta final de Série B do Brasileiro. O resultado de igualdade impediu que o clube pernambucano entrasse no G-6. Além disso, a depender do complemento da rodada, nesta segunda-feira (2), o Leão pode ver a missão ficar ainda mais difícil a dois jogos do fim.

Com 55 pontos, o Sport é o sétimo colocado. A pontuação é a mesma do CRB, time que fecha a zona de classificação. Os alagoanos, no entanto, entram em campo nesta segunda, às 20h30, em visita ao Goiás. Em caso de resultado positivo, o Galo da Pajuçara abriria três pontos sobre o Rubro-negro.

O cenário pode ser menos cruel, caso o Goiás seja o vencedor. Os goianos até ultrapassariam o Sport na tabela, igualando a pontuação, mas impediria o CRB de abrir margem na classificação.

Outro time que também pode passar o Sport na tabela é o Atlético-GO. Com 54 pontos, o Dragão tem árduo compromisso contra o Fortaleza, às 16h desta segunda-feira, no Castelão.

Diante da imprevisibilidade na luta pelo G-6 da Série B, o técnico do Sport, Mariano Soso, não esconde o sentimento de frustração pelo tropeço no Interior de São Paulo. Por outro lado, destaca a força do grupo ao pregar perseverança para a equipe conseguir o objetivo.

"Nosso time é forte espiritualmente, vamos continuar. A sensação é de frustração, porque tínhamos conhecimento da complexidade do jogo, mas em qualquer lugar o Sport terá a intenção de ganhar", pontuou Soso.

"Temos que ser perseverantes e ter convicção no próximo jogo. Reta final se joga com muita pressão e, geralmente, isso gera ansiedade. Temos que trabalhar em grupo para tentar diminuir essa pressão, essa ansiedade, para jogarmos com mais precisão. Somos um time consistente e há melhorias que devem ser reconhecidas. Há que melhorar sempre", afirmou o treinador.

Próximo jogo

O Sport volta a entrar em campo, na Segundona, na próxima sexta-feira (6). Em mais um compromisso longe do Recife, o Leão visita o Operário-PR, às 19h30, no Germano Krüger, pela penúltima rodada. Um tropeço no Paraná pode significar o fim do sonho da equipe leonina de se classificar aos playoffs do acesso.

Veja também