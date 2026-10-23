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BASQUETE Trump critica LeBron James por comportamento durante execução do hino dos EUA O episódio ocorreu na partida entre New York Knicks e Philadelphia 76Sixers

O presidente Donald Trump criticou LeBron James na quinta-feira (22) por considerar que a estrela da NBA teve um comportamento desrespeitoso durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos.

O mandatário americano publicou um vídeo da lenda do basquete fazendo aparentes movimentos de aquecimento, enquanto estava alinhado com seus companheiros do Philadelphia 76ers.

"Enquanto ouve nosso Hino Nacional, LeBron James desrespeita nosso País! Eu disse desde o começo: ele não presta, é uma VERGONHA TOTAL", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"LeBron James deveria pedir desculpas a todos aqueles Grandes Guerreiros e Heróis Americanos que morreram pela Bandeira dos Estados Unidos e por tudo o que nosso País representa!", acrescentou.

O vídeo usado por Trump tinha a legenda interna "LeBron trabalhando seu swing de golfe antes da partida" e mostrava o jogador realizando movimentos de swing lateral e arremessos.

Não está claro quando o vídeo foi gravado, mas James, que aos 41 anos iniciou sua 24ª temporada na NBA em seu quarto time, respondeu com ironia na zona mista, após a vitória dos 76ers sobre o Cleveland Cavaliers na quinta-feira.

"Deve ter sido um dia entediante no escritório", disse ele, segundo a imprensa local.

No passado, Trump criticou atletas — em particular atletas negros — por comportamentos exibidos durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos antes das partidas.

Durante seu primeiro mandato, o republicano criticou a estrela da NFL Colin Kaepernick por sua decisão de se ajoelhar em protesto contra a injustiça racial e a brutalidade policial.

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