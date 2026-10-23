Trump critica LeBron James por comportamento durante execução do hino dos EUA
O episódio ocorreu na partida entre New York Knicks e Philadelphia 76Sixers
O presidente Donald Trump criticou LeBron James na quinta-feira (22) por considerar que a estrela da NBA teve um comportamento desrespeitoso durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos.
O mandatário americano publicou um vídeo da lenda do basquete fazendo aparentes movimentos de aquecimento, enquanto estava alinhado com seus companheiros do Philadelphia 76ers.
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"Enquanto ouve nosso Hino Nacional, LeBron James desrespeita nosso País! Eu disse desde o começo: ele não presta, é uma VERGONHA TOTAL", escreveu Trump em sua rede Truth Social.
"LeBron James deveria pedir desculpas a todos aqueles Grandes Guerreiros e Heróis Americanos que morreram pela Bandeira dos Estados Unidos e por tudo o que nosso País representa!", acrescentou.
O vídeo usado por Trump tinha a legenda interna "LeBron trabalhando seu swing de golfe antes da partida" e mostrava o jogador realizando movimentos de swing lateral e arremessos.
Não está claro quando o vídeo foi gravado, mas James, que aos 41 anos iniciou sua 24ª temporada na NBA em seu quarto time, respondeu com ironia na zona mista, após a vitória dos 76ers sobre o Cleveland Cavaliers na quinta-feira.
"Deve ter sido um dia entediante no escritório", disse ele, segundo a imprensa local.
No passado, Trump criticou atletas — em particular atletas negros — por comportamentos exibidos durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos antes das partidas.
Durante seu primeiro mandato, o republicano criticou a estrela da NFL Colin Kaepernick por sua decisão de se ajoelhar em protesto contra a injustiça racial e a brutalidade policial.