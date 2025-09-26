A- A+

Futebol Trump diz que pode mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 Torneio será realizado entre Estados Unidos, Canadá e México, com início no dia 11 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira, que cogita a possibilidades de mudar algumas das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2026. Quando perguntado sobre o tema, a justificativa do republicano para eventual mudança seria a falta de segurança em algumas cidades.

"É uma pergunta interessante, mas vamos garantir que [os torcedores] estejam seguros. [alguns locais] São geridos por lunáticos de esquerda que não sabem o que estão fazendo. A segurança está garantida para a Copa do Mundo. Se eu achar que não, iremos transferir jogos para outras cidades", disse o presidente americano durante uma coletiva no Salão Oval da Casa Branca.

Com menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo, o jogo de abertura da competição acontece no dia 11 de junho de 2026. O torneio será realizado entre Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa e a seleção brasileira está garantida na competição.

"Se acharmos que uma cidade será, mesmo que só um pouco, insegura para a Copa do Mundo ou para os Jogos Olímpicos [em Los Angeles em 2028], mas especialmente para a Copa do Mundo, porque a competição está espalhada por muitas cidades, não deixaremos que os jogos aconteçam e faremos alterações", prosseguiu Trump, mas citando estatísticas de crime em Chicago, cidade que não receberá jogos da competição.



Maple, Zayu e Clutch

Faltando cerca de nove meses da Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou os mascotes que representarão os países-sede do evento. O alce Maple representa o Canadá, o jaguar Zayu simboliza o México e uma águia careca foi escolhida como símbolo dos Estados Unidos.

A Fifa atribuiu posições aos mascotes. O alce Maple é um "artista apaixonado pelo estilo das ruas, entusiasta de música e um goleiro dedicado", que encontrou seu propósito através de "criatividade, resiliência e individualidade sem ressalvas".

O jaguar Zayu é uma homenagem á "herança rica e espírito vibrante" do México, um atacante que é "um símbolo de celebração cultural e conexão, carregando o coração do México com orgulho", através de elementos culturais como música e dança. Já Clutch, a águia-careca, joga no meio de campo, "unindo pessoas por onde vai e provando que o verdadeiro voo é repleto de propósito, paixão e brincadeira".

Os mascotes também farão parte do universo de games da entidade: em 2026, será lançado o Fifa Heroes, um jogo eletrônico que reunirá lendas do futebol e personagens fictícios em um estilo de fliperama e terá suporte para sistemas operacionais de celulares e tablets (Android e iOS) e de consoles (Nintendo Switch, PlayStation e Xbox). Além disso, será possível selecionar o trio no jogo FIFA Super League Soccer, através do Roblox.

Veja também