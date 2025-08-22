A- A+

Fifa Trump e Infantino anunciam data e local de sorteio da Copa do Mundo de 2026; confira Evento que definirá os grupos da competição ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Gianni Infantino, da Fifa, anunciaram, nesta sexta-feira, os detalhes do sorteio da Copa do Mundo de 2026. Segundo um alto funcionário da Casa Branca, o evento que definirá os grupos da competição ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C.

A edição da Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções, número recorde na história da competição organizada pela Fifa. Estados Unidos, México e Canadá são os países sedes e vão receber partidas do torneio, entre 11 de junho e 18 de julho.

Os Estados Unidos têm 11 cidades-sede definidas: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco/Bay Area e Seattle. O México tem três sedes: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey. O Canadá tem duas sedes: Toronto e Vancouver.

Durante a transmissão, Gianni Infantino, presidente da Fifa, deixou que Trump segurasse a taça da Copa do Mundo. O presidente americano brincou sobre deixar o troféu no Salão Oval da Casa Branca, mas Infantino disse que teria de entregá-la ao próximo campeão mundial.

Ao todo, 13 países já garantiram presença no Mundial de 2026. Além do Brasil, os outros que estarão na competição são: Canadá (país-sede), Estados Unidos (país-sede), México (país-sede), Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Equador.

