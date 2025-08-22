Sex, 22 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fifa

Trump e Infantino anunciam data e local de sorteio da Copa do Mundo de 2026; confira

Evento que definirá os grupos da competição ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C

Reportar Erro
Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções, número recorde na história da competiçãoCopa do Mundo de 2026 terá 48 seleções, número recorde na história da competição - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Gianni Infantino, da Fifa, anunciaram, nesta sexta-feira, os detalhes do sorteio da Copa do Mundo de 2026. Segundo um alto funcionário da Casa Branca, o evento que definirá os grupos da competição ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C.

Leia também

• Times brasileiros não são maioria nas quartas da Libertadores pela primeira vez desde 2018

• Tem sorteio? Quais as datas? Saiba tudo sobre as quartas de final da Libertadores e Sul-Americana

A edição da Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções, número recorde na história da competição organizada pela Fifa. Estados Unidos, México e Canadá são os países sedes e vão receber partidas do torneio, entre 11 de junho e 18 de julho.

Os Estados Unidos têm 11 cidades-sede definidas: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco/Bay Area e Seattle. O México tem três sedes: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey. O Canadá tem duas sedes: Toronto e Vancouver.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Durante a transmissão, Gianni Infantino, presidente da Fifa, deixou que Trump segurasse a taça da Copa do Mundo. O presidente americano brincou sobre deixar o troféu no Salão Oval da Casa Branca, mas Infantino disse que teria de entregá-la ao próximo campeão mundial.

Ao todo, 13 países já garantiram presença no Mundial de 2026. Além do Brasil, os outros que estarão na competição são: Canadá (país-sede), Estados Unidos (país-sede), México (país-sede), Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Equador.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter