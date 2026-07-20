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Trump elogia Espanha e exalta Copa de 2026 como "um dos maiores eventos" da história

O presidente, cuja presença no estádio foi recebida com uma mistura de aplausos e vaias, participou da cerimônia de premiação ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino

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Donald Trump, ao lado de Gianni Infantino, cumprimenta Lamine Yamal antes da entrega da taçaDonald Trump, ao lado de Gianni Infantino, cumprimenta Lamine Yamal antes da entrega da taça - Foto: Franck Fife/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu neste domingo (19) a Copa do Mundo de 2026 como "um dos maiores eventos de qualquer natureza já realizados", após assistir à final vencida pela Espanha, uma seleção que, segundo ele, "jogou melhor" do que a Argentina.

"A Espanha jogou melhor, de fato, mas as duas equipes jogaram bem. Chegaram à final. Foi muito emocionante, honestamente. Parecia que a Espanha estava dominando, mas foi um jogo muito equilibrado. Portanto, foi fantástico", declarou Trump após a partida no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York.

O presidente, cuja presença no estádio foi recebida com uma mistura de aplausos e vaias, participou da cerimônia de premiação ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e entregou o troféu do campeonato a Rodri após a vitória da Espanha.

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"Nunca houve nada igual", afirmou ele, referindo-se à Copa do Mundo que os Estados Unidos sediaram em conjunto com o México e o Canadá.

"Estamos muito orgulhosos do nosso país. Estamos muito orgulhosos do trabalho que todos realizaram... Este foi um dos maiores eventos de qualquer natureza já realizados", celebrou.

A partida deste domingo, na qual a Espanha conquistou sua segunda estrela, marcou o desfecho do maior desafio logístico da história da Copa do Mundo, contando com 48 seleções participantes, 104 jogos e 16 cidades-sede, sendo 11 delas nos Estados Unidos.

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