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Futebol Trump elogia Infantino após nomeação dos EUA como paíse-sede da Copa do Mundo Feminina de 2031 A candidatura dos Estados Unidos, compartilhada com México, Costa Rica e Jamaica, foi a única apresentada para sediar a Copa, a primeira a ser expandida para 48 seleções

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu nesta terça-feira (24) o apoio de Gianni Infantino, o presidente da Fifa que vem sendo questionado, pela escolha de seu país como um dos anfitriões da Copa do Mundo Feminina de 2031.

"Obrigado a Gianni Infantino e à sua grande equipe por trabalharem para trazer o torneio aos Estados Unidos", publicou Trump nas redes sociais, um dia após o anúncio oficial da Fifa.

A candidatura dos Estados Unidos, compartilhada com México, Costa Rica e Jamaica, foi a única apresentada para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031, a primeira a ser expandida para 48 seleções.

Nesta terça-feira, os Estados Unidos também foram confirmados como sede da Copa América de 2028.

O gigante norte-americano se consolida, assim, como o epicentro dos grandes torneios de futebol, após ter organizado, este ano, a Copa do Mundo masculina em conjunto com México e Canadá, evento que Trump descreveu, nesta terça, como "o mais bem-sucedido da história".

"Nenhum país está mais bem posicionado do que os Estados Unidos para sediar o maior evento esportivo feminino da história", ressaltou.

O torneio "trará um impacto econômico geracional aos Estados Unidos, impulsionará o futebol em todo o nosso país e no mundo, e demonstrará a excepcionalidade dos Estados Unidos", previu.

Ao longo dos últimos anos, Trump e Infantino não esconderam a grande sintonia pessoal entre eles.

Infantino, que em dezembro passado concedeu a Trump o primeiro Prêmio da Paz da Fifa, enfrenta agora o processo de reeleição para a presidência da entidade, em março próximo, contra outros dois candidatos: o francês Philippe Diallo e o japonês Kohzo Tashima.

A autoridade de Infantino ficou abalada desde que, em julho, veio a público seu projeto secreto de abrir as competições, incluindo a Copa do Mundo, a investidores privados.

A forte oposição enfrentada acabou por inviabilizar seu plano. No entanto, o dirigente ítalo-suíço continua contando com apoios importantes para a reeleição, inclusive o da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

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